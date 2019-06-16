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陳艾琳懷孕5個月「還有明顯腰身」！　正面被拍…網驚嘆：手腳好細

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳和Alex（顏庭笙）交往2年多，5月初宣布懷孕喜訊，寶寶目前已經5個多月大，15日和網友聊到孕期的身體變化，她透露這幾天頻繁感受到胎動，「吃東西也動，餓肚子也動，產檢一下頭在上面，下一秒直接趴下了。」這些都讓她覺得很有趣。

▲陳艾琳目前懷孕5個多月。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

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此外，陳艾琳表示這段時間仍持續在孕吐，但神奇的是，她似乎已經逐漸掌握到會吐的原因，「吃到她不喜歡的東西就會吐…總之就是一位挑食的女兒。」舉例來說，女兒好像真的不愛吃肉，但血紅素偏低、缺鐵的她還是要吃肉，怎料一吃絞肉水餃跟雞塊就吐得很慘！

▲▼陳艾琳懷孕5個月「還有明顯腰身」！（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳仍持續孕吐。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳懷孕5個月「還有明顯腰身」！（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

即使已經懷孕5個多月，陳艾琳仍持續最熱愛的工作，她近日出席品牌活動時，以一襲黑色無袖洋裝現身，正面入鏡還能看到明顯腰身，四肢還是像少女般地纖細，也難怪好友笑說：「這媽媽（身材）不科學！」她則謙虛地說：「黑衣服啦！」

▲▼陳艾琳懷孕5個月「還有明顯腰身」！（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳近日現身時，手腳還是很纖細。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳懷孕5個月「還有明顯腰身」！（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

有趣的是，被問到Alex是否會變成女兒傻瓜時，陳艾琳直言：「會，看他對貓的樣子就知道了。」下一秒出賣對方趴地和貓玩的照片，她笑說：「專業貓奴回家的姿勢，你們說他以後是不是女兒奴！？」幸福生活溢於言表。

▲▼陳艾琳懷孕5個月「還有明顯腰身」！（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲陳艾琳笑說Alex以後八成是女兒傻瓜。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

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陳艾琳, 阿翔, ALEX, 顏庭笙, 大學生了沒

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