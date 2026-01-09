陳曉東首奪影帝！頒獎禮遇火災「變餐桌領獎」　拿獎座扭臀唱跳：太重了

記者蕭采薇／綜合報導

男神陳曉東（Daniel）入行多年，演技終於獲得肯定！他日前憑藉精湛表現奪下「第四屆香港紫荊花國際電影節」最佳男主角，這也是他演藝生涯首座電影演技獎項。而因原定的頒獎典禮因火災意外取消，陳曉東最後竟是在劇組聚餐的「餐桌邊」完成領獎。

▲陳曉東喜獲影帝獎座。（圖／火爆娛樂提供）

頒獎禮遇火災取消 陳曉東「餐桌補辦」超迷你典禮

陳曉東這次奪得影帝之路可謂波折不斷，原本風光的頒獎典禮因場地發生火災意外被迫取消，獎座只能先寄往電影公司。直到跨年後劇組相約聚餐，大家決定乾脆在餐桌上「補辦」頒獎禮。現場沒有紅毯、沒有華麗流程，大家就在美食環繞下互相頒獎、拍照留念，氣氛反而更加溫馨寫意。

當天，同劇的謝天華也憑《騙我一輩子》拿下澳門國際電影節「最佳男配角」，兩人雙喜臨門，謝天華受邀擔任頒獎人。他接過獎座後先是「演」出沉甸甸的重量感，笑稱這座影帝獎份量十足。

▲陳曉東首次拿到影帝，由於頒獎典禮取消，他改在餐桌上領獎。（圖／火爆娛樂提供）

陳曉東接手後更是開心爆表，直接把獎座當成麥克風，搞笑模仿謝天華近期獻唱《愛很簡單》的唱腔，甚至一邊唱歌一邊扭動臀部，把抒情歌當成熱舞跳，讓現場笑聲不斷。

首拿電影大獎不鬆懈 獎座放家裡最高處

第一次拿到電影相關的演技獎項，陳曉東受訪時心情顯得淡定且謙虛，他笑說挑戰依舊，會繼續「Move on」。他坦言這份肯定反而讓他看見自己的不足，提醒未來還有很大的突破空間。

▲陳曉東補領影帝獎座。（圖／火爆娛樂提供）

談到對獎座的第一印象，陳曉東直白表示只有一個字：「重！」他打算將獎座放在家裡最高的位置，強調這不是為了炫耀，而是要時時刻刻提醒自己不能鬆懈，生活依舊照常，但這座獎確實給了他更多前進的動力。

2026年驚喜不斷！ 1月9日雙版本新歌派台

除了演技獲得肯定，陳曉東也沒忘記歌迷，大方分享 2026 年的全新計畫。他於9日推出全新雙版本單曲，包括粵語版《今天我們都會飛》以及國語版《禁止糾纏》，作為送給支持他多年歌迷的新年禮物，展現影歌雙棲的超強實力。