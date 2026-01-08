ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
洪詩升格二寶媽認「慶生是奢侈享受」　吐心聲：擁有的大過失去的

記者王靖淳／綜合報導

女星洪詩和藝人李運慶結婚後，育有兩個寶貝女兒，平時會透過社群記錄生活的她，最近發文分享慶生心情，坦言有了小孩後，連過生日的方式都變得截然不同。

▲洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩回憶去年生日，她還帶著大女兒「哺哺」飛往沖繩度假，不但慶祝自己生日，還意外製造了小女兒那那回來。今年原本打算全家去飯店住一晚，但洪詩下意識地只顧著搜尋「親子設施足夠」的飯店，完全忘了自己才是壽星。這舉動讓老公李運慶看不下去，忍不住唸了她一下：「重點是妳，來要找晚餐妳想吃的好吃的，哺哺我們再另外帶她去玩就好。」

洪詩在思考之後意識到二寶「那那」目前才三個月大，作息尚未穩定，若真去住飯店恐怕也得面臨「睡睡醒醒」的窘境，這讓她不禁懷疑：「我真的能好好吃飯店的晚餐嗎？真的能好好的睡在飯店享受一晚嗎？」正當猶豫之際，李運慶提議不如「好好兩個人吃個午餐。」

▲洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩慶生曝當媽心聲。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩感性地表示，多虧保姆和婆婆的神救援，讓夫妻倆久違地手牽手散步去餐廳，過程中能「好好的品嚐一頓飯、好好的追劇聊天」，對現階段身為二寶媽的她來說，是極其珍貴且奢侈的享受。雖然有了孩子後勢必得犧牲部分自我與自由，不過洪詩堅定地認為「我現在擁有的大過我失去的，反想我現在所想的這些，我覺得我真的是一位媽媽了。」

