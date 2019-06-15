劉以豪背著正宮獨處調情　抱郭雪芙上陽台狂撩：親我

記者林奕如／台北報導

劉以豪在《我們不能是朋友》極具侵略性角色褚克桓，自己都非常害怕，「當時內心有很多的抗拒，在暖男與霸道個性中拉扯，就連馮凱導演都對我放話，不要再把暖男個性出來了。」他也透露，現場女性工作人員看到自己霸道演出時，會放聲尖叫。

▲劉以豪劇中有女友，但誘惑郭雪芙。（圖／WeTV提供）

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劉以豪坦言在接演一直到演出獲得好評，自己才稍微放鬆，網友打趣說：「這次演出打開了內心的開關。」郭雪芙則說，身旁好友都被劉以豪煞到，直呼他魅力大爆發，而自己也很喜歡霸道的褚克桓，忍不住驚嘆怎麼那麼帥。劇中還有一場戲，是劉以豪背著正宮女友，抱郭雪芙上陽台調情，甚至狂撩避咚：「親我。」讓劇中郭雪芙大罵：「你瘋了。」

劇中兩人透過聯誼有更近一步的認識，但現實中，兩人大嘆求學時期都沒有聯誼經驗，劉以豪難掩失望地說，當時騎擋車，幻想自己可以在聯誼抽鎖匙載女生，羨慕有聯誼過的人，自覺可惜，「因就讀視覺傳達系，每天都在熬夜畫畫，大多三四點才睡覺，幾乎沒有假日。」

▲劉以豪霸氣角色，自己都害怕。（圖／WeTV提供）

問及劇裡都遇到較有控制慾的另一半，若現實生活中遇到，會怎麼樣緩和？郭雪芙曝自己是超級控制狂，會控制身邊所有的人，劉以豪笑說，郭雪芙會不時提醒他，太瘦或是今天衣服穿得不好看。兩人睽違多年再次合作演出，郭雪芙大讚劉以豪從男孩蛻變成男人，「第一次合作時覺得劉以豪給人的感覺像弟弟。」直呼他「長大了。」劉以豪則說，這是一種時間的歷練下的成長，在自己30歲時，甚至有念頭要不要常泡酒吧，去了一次後，就發現自己不適合，「比較喜歡與三五好友到野外露營，喝杯紅酒，享受生活。」