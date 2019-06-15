子瑜度假「胸下開洞」狂露鉛筆腿！　鏡頭拉遠一拍…網友超驚艷：Wow

記者潘慧中／綜合報導

韓團TWICE成員子瑜儘管工作忙碌，仍不忘抽空陪伴家人，她近日把握休假空檔，帶家人飛往柬埔寨吳哥窟度假，「我們觀賞了許多美麗又壯觀的古蹟，在那裡拍了好多照片趕緊想和你們分享。」

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▲子瑜分享度假美照。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）



一系列美照中，可以看到子瑜換了不少套衣服，先是穿上紅藍色印花的細肩帶洋裝，相當映襯雪白肌膚，秀出性感的肩頸線條，仔細看還能發現胸下開了一個洞，格外具有設計巧思。

▲▼子瑜秀美腿。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）



接著，子瑜換上一件綠色印花罩衫，胸前開深V內搭了白背心，鏡頭拉遠一拍，露出穠纖合度的美腿，即使只搭配平底球鞋，仍不影響整體比例，最後她換穿白T，搭配高腰印花寬褲，大方對鏡頭擺Pose相當調皮。

▲子瑜和家人旅遊心情超好。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）



子瑜透露當地天氣炎熱，她和家人走了好多路，流了不少汗，儘管如此，她依然很開心有這樣的機會和家人出遊，「這次旅遊得非常開心，ONCE（官方粉絲名稱）你們有機會也可以來看看哦！」

TWICE IG全文：

這次放假和家人們去了柬埔寨吳哥窟 我們觀賞了許多美麗又壯觀的古蹟 在那裡拍了好多照片趕緊想和你們分享 那邊的天氣很熱 甚至還要走很多路 汗也流了許多 但我喜歡這樣 這次旅遊得非常開心 ONCE你們有機會也可以來看看哦

#Cambodia#AngkorWat