逆轉免賠千萬！「原告突撤訴」　朴有天官司戲劇性終結

曾宣布退出演藝圈、其後轉往日本活動的歌手兼演員朴有天，捲入的高達韓幣5億元（約台幣1110萬元）損害賠償官司，近日出現戲劇性轉折。案件在上訴至南韓最高法院後，原告突如其來撤回起訴，訴訟正式終結，也意味著朴有天不再負有任何賠償責任。

根據《Star News》16日報導，經查證，管理公司「Loud Fun Together」向朴有天及其前所屬公司「Re:Cielo（리씨엘로）」提出的損害賠償請求案，已於本月8日完成撤訴程序。另一方面，先前提出反訴的朴有天方面，也同步撤回相關訴訟，使得整起案件在最高法院審理前即告落幕。

對此，法律界人士指出：「由於原告方面主動撤回對部分被告的起訴，因此依照二審判決所衍生的賠償金及遲延利息給付義務，也一併失去法律效力。」

回顧案件經過，首爾高等法院民事8-1部於去年9月25日針對該案二審宣判，認定朴有天與Re:Cielo須連帶賠償Loud Fun Together共韓幣5億元（約台幣1110萬元），並支付相應遲延利息。法院當時認為，朴有天在未經管理公司事前同意的情況下，透過其他經紀公司進行演藝活動，已構成違反專屬合約及法院所核准的演藝活動禁止假處分。

對此判決結果，朴有天方面於去年10月正式提出上訴，案件隨後移交至最高法院。然而在審理過程中，原告選擇撤回訴訟，最終使案件不經實體審理便宣告結案。

據了解，Loud Fun Together於2020年獲Re:Cielo委託，取得至2024年的獨家經紀管理權。不過，朴有天於2021年5月要求解除合約，在未獲回應後，單方面宣布終止契約，並改由友人經營的另一家經紀公司A社繼續進行演藝活動。

同年8月，Loud Fun Together向法院聲請禁止朴有天進行演藝活動的假處分，並成功獲得裁定。然而即便如此，朴有天仍持續進行演唱會及廣告相關活動。即使在二審判決出爐後，他仍持續於日本展開演藝行程，近期甚至公開返韓近況，引發外界關注。

事實上，朴有天近年來爭議不斷，長期淡出演藝圈。2016年，他因未繳納包含不動產讓與所得稅在內的5項稅金，遭列入高額欠稅名單，累計欠稅金額達韓幣4億900萬元（約台幣908萬元）。

2019年，朴有天更因涉嫌施用甲基安非他命（冰毒）遭到起訴，最終被判處有期徒刑10個月、緩刑2年。值得一提的是，他在案件爆發初期曾召開記者會，公開否認吸毒指控，並聲稱「若指控屬實將退出演藝圈」，然而最終相關說法被證實為不實。

此外，國稅廳於2023年公布的「高額、常習欠稅者」名單中，朴有天亦再度上榜。依規定，該名單涵蓋一年以上未繳納2億韓元以上國稅，且未配合補繳或提出異議的個人與團體，再度引發社會輿論討論。

隨著此次損害賠償官司在最高法院階段撤訴落幕，朴有天相關法律糾紛暫告一段落，但其爭議纏身的演藝生涯，仍持續受到外界高度關注。