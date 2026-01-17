1月17日星座運勢／處女座享受自由 天蠍放下瑣事
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：投入推動專案
感情：感情要看長遠
財運：線上補習賺錢
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：分工提高效率
感情：多點耐心包容
財運：投資地產賺租
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：處女
天秤座 ♎
工作：改善追求卓越
感情：朋友前來相助
財運：理財計劃得宜
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：尋找更好工作
感情：感情恩愛如初
財運：明智投資獲利
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：準時交出案件
感情：避免口角爭執
財運：賺取利潤機會
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：天秤
處女座 ♍
工作：工作彈性自由
感情：持續維持狀態
財運：網路賺遊戲幣
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：思考掌握本質
感情：今日適合表白
財運：開課教學兼差
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：放下枝微末節
感情：需要信任維持
財運：避免盲目投資
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：光明美好未來
感情：多加體諒彼此
財運：控制精打細算
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：提高專業效益
感情：適合論及婚嫁
財運：減少意外風險
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：注意文件內容
感情：多看對方優點
財運：保持穩健投資
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：提升職場競爭
感情：適合情話綿綿
財運：分散獲利風險
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
