1月17日星座運勢／處女座享受自由　天蠍放下瑣事

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：投入推動專案

感情：感情要看長遠

財運：線上補習賺錢

幸運色：橙色

貴人：天蠍

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：分工提高效率

感情：多點耐心包容

財運：投資地產賺租

幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：處女

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：改善追求卓越

感情：朋友前來相助

財運：理財計劃得宜

幸運色：大紅色

貴人：巨蟹

小人：金牛

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：尋找更好工作

感情：感情恩愛如初

財運：明智投資獲利

幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：雙子

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：準時交出案件

感情：避免口角爭執

財運：賺取利潤機會

幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：天秤

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：工作彈性自由

感情：持續維持狀態

財運：網路賺遊戲幣

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：思考掌握本質

感情：今日適合表白

財運：開課教學兼差

幸運色：綠色

貴人：水瓶

小人：射手

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：放下枝微末節

感情：需要信任維持

財運：避免盲目投資

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：光明美好未來

感情：多加體諒彼此

財運：控制精打細算

幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：提高專業效益

感情：適合論及婚嫁

財運：減少意外風險

幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：天蠍

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：注意文件內容

感情：多看對方優點

財運：保持穩健投資

幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：提升職場競爭

感情：適合情話綿綿

財運：分散獲利風險

幸運色：綠色

貴人：處女

小人：獅子

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

