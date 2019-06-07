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Hebe驚問「會死嗎」Selina淚崩！　經紀人「被惹火」當場變臉：騙人的單位

記者潘慧中／綜合報導

梁赫群曾邀請S.H.E來上他製作的節目《綜藝旗艦》，量身打造一個有趣兼具宣傳效果的橋段，那就是請來當時號稱「雙手可以放電」的氣功大師，怎料她們的經紀人在台下看了非常不開心：「你們這個單位每次都這樣，說要幫我們紓壓，（結果）搞成這樣。」

▲▼Hebe驚問「會死嗎」Selina淚崩！（圖／翻攝自YouTube／skieyblue）

▲▼S.H.E當年上《綜藝旗艦》的片段。（圖／翻攝自YouTube／skieyblue）

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▲▼Hebe驚問「會死嗎」Selina淚崩！（圖／翻攝自YouTube／skieyblue）

當年考量到S.H.E正值發片期濕氣比較重，梁赫群特別請來氣功大師來幫她們排毒，比較大膽的Ella（陳嘉樺）率先登場體驗，臉部雖然被電得有點麻，她仍玩得很開心。但是，梁赫群透露台下的S.H.E經紀人已經不開心了，對方似乎頗有微詞：「怎麼會這樣？這個不能播，臉歪了。」製作單位委屈地說：「我們只是幫她電療而已啊。」

▲▼Hebe驚問「會死嗎」Selina淚崩！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲梁赫群透露S.H.E的經紀人當時其實很不開心。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

換Hebe（田馥甄）上場時，被大師電到臉部、雙手麻痺，經紀人看了又抱怨：「你看她們！這能播嗎？！」說是遲那時快，Selina（任家萱）默默登場了，膽小的她馬上掉淚，經紀人氣得說：「你們這個單位就是騙人的單位，你們每次都說不會，結果都把我們搞成這樣！」

▲▼Hebe驚問「會死嗎」Selina淚崩！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼梁赫群還原過程。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼Hebe驚問「會死嗎」Selina淚崩！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

製作單位聽了則回：「我們已經跟憲哥講了，我們控制不住憲哥啊！」Sandy這才知道原來《綜藝旗艦》是爸爸主持過的節目：「又是你欺負我的偶像！」吳宗憲則笑回真的只是電療而已，「這個還算普通，我還錄過一個雙刀療的欸！」

 

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