Hey! Say! JUMP立約學中文　嘴甜撩妹：粉絲是特別嘉賓！

記者吳睿慈／台北報導

日本傑尼斯旗下9人男子團體Hey! Say! JUMP成員各有不同魅力，出道12年來，他們14日相隔7年宣布來到台灣舉辦演唱會，記者會上展現最大誠意，藪宏太、山田涼介、中島裕翔、知念侑李4位成員分別帶來中文、台語的自我介紹。活動會後，藪宏太、中島裕翔、知念侑李接受台媒訪問，透過多看、多聽的學習方式學中文，立約10月來到台灣開唱時「會增進實力」。

▲Hey! Say! JUMP中島裕翔甜話喊「粉絲是我們的特別嘉賓」。（圖／記者張一中攝）



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Hey! Say! JUMP雖是美男子出身，但綜藝感十足，藪宏太記者會上透露，之前與知念侑李去馬德里看足球，兩人睡在同間房間，他自嘲「為了省錢」，難得在與成員住同房，知念侑李爆料藪宏太有初老現象「他手機滑一滑就睡著了」，其餘成員坐著哈哈大笑。

▲Hey! Say! JUMP這次來台體驗珍奶。（圖／記者張一中攝）



團體平均年齡15歲就出道，從稚嫩的青年成長為成熟男人，幾位成員也感慨在某個瞬間發現自己成為前輩了。藪宏太日前演舞台劇時，他擔起前輩的義務，請後輩Travis Japan七五三掛龍也吃飯，他靦腆笑說：「我們吃了10次的飯，都是我請的！因為他什麼都說好吃好吃，我就都請了。」知念侑李也在一旁表示：「我也有請客，Sexy Zone的中島健人，我的錢包有帶著。」

▲Hey! Say! JUMP即將在10月來台開唱。（圖／記者張一中攝）



藪宏太、山田涼介、中島裕翔、知念侑李此趟來台，記者會上秀了不少中文，很多單字都是聽到就立刻有反應，他們坦承來台做了功課，但謙虛強調中文實力有待加強。被問到要不要10月演唱會時推派代表講中文，幾位成員陷入慌張，紛紛表示這樣不太好，但中島裕翔補充「希望有機會的話，有朝一日，透過自己的力量與粉絲溝通。」藪宏太也接著喊話：「今天已經有講一些中文，希望可以再增進自己的能力。」除了誠意十足，中島裕翔也趁機情話撩妹，甜喊：「粉絲就是我們的特別嘉賓。」令全場記者讚嘆連連。Hey! Say! JUMP於10月5、6日將在台北小巨蛋開唱。