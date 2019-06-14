南太鉉退出WINNER：我不吸毒！　發文遭掀「疑早知YG弊病」

記者吳睿慈／粽合報導

南韓經紀公司龍頭YG娛樂近日爆發旗下藝人吸毒弊病，社長梁鉉錫帶頭隱藏罪名，引起喧嘩。對此，有網友挖出過往曾待過WINNER團體的成員南太鉉發言，他在離開YG後，便在手指上刺青「我不吸毒」，甚至曾經發文暗指退團的理由「如果要說出來的話，以為對我會有損害嗎？」疑似早就知道YG有問題。

▲南太鉉被發現退出WINNER後，在手指上刺青「我不吸毒」。（圖／翻攝自南太鉉IG）



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南太鉉於2016年10月被宣布因心理問題暫停演藝活動，沒想到1個月後閃電退出WINNER、離開YG，當時遭到不少粉絲砲轟「想單飛」，對此，他曾在IG發出隱晦的文字回應「只是因為訪問時，被問到退出WINNER的問題，我就回答了。我其實也不喜歡提，（網友）說什麼我的回答一直改變？」

▲南太鉉曾發文暗指，如果細節講出自己退團的理由，受害的不是他。（圖／翻攝自南太鉉IG）



文內，南太鉉直白地表示，「如果要細節說出我退團的原因，以為對我會有損害嗎？在悄悄蓋過去的時候閉嘴，別再留惡評了。」這段貼文不但再度被掀出，而他在退出WINNER後，手指上還出現「我不吸毒，我本身就是毒品」的刺青文字，如今看來又有不同解讀，網友紛紛認為南太鉉早就知道YG有問題，才決定離開。

YG一連串爆出負面新聞，稍早社長梁鉉錫宣布卸下所有職務，並向大眾喊話「我堅信，現在所有的報導與輿論事實，都會將在未來通過調查水出石落。」