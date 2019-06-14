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Hey! Say! JUMP宣布10月連2天攻蛋！　喝珍奶嚇歪：處罰嗎？

▲▼Hey! Say! JUMP相隔7年宣布來台舉辦演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲Hey! Say! JUMP相隔7年宣布來台舉辦演唱會。（圖／記者張一中攝）

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男團Hey! Say! JUMP打破紀錄成為最年少登上東京巨蛋的團體，他們睽違7年將再度來台灣舉辦演唱會，藪宏太、山田涼介、中島裕翔、知念侑李4位成員14日特別訪台，親自宣佈10月5、6日將在台北小巨蛋開唱，誠意十足用中文喊著：「大家好，很高興再來台灣。」中島裕翔更用台語說著：「跨丟打給金歡洗（看到大家很開心）。」

▲▼Hey! Say! JUMP來台記者會。（圖／記者張一中攝）

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▲山田涼介甜喊「很高興再來台灣」。（圖／記者張一中攝）

山田涼介透露粉絲有錄製影片訊息給他們，每位歌迷的日文程度都很好，讓他們發憤圖強決定：「我們因此覺得要好好學中文，希望可以好好跟大家溝通。」山田在透露演唱會細節，「我們不只代表Hey! Say! JUMP，也是代表傑尼斯藝人來台表演，希望帶給大家具有特色一面的演出。」

▲▼Hey! Say! JUMP來台記者會。（圖／記者張一中攝）

▲Hey! Say! JUMP以為珍奶裡有加東西，喝以前很害怕。（圖／記者張一中攝）

▲▼Hey! Say! JUMP來台記者會。（圖／記者張一中攝）

▲藪宏太還不斷確認有沒有加料。（圖／記者張一中攝）

場上，主辦準備台灣美食黑糖珍珠奶茶，4位成員平時在日本綜藝節目被整慣了，藪宏太忽然害怕地喊著：「這裡面有放什麼嗎，我很害怕。」中島裕翔也懷疑提問：「這不是處罰吧？」他們一一喝下珍奶後，才鬆了一口氣，齊聲讚嘆「好Q」。

▲▼Hey! Say! JUMP來台記者會。（圖／記者張一中攝）

▲中島裕翔高EQ表示會帶來精彩演出，讓歌迷滿意。（圖／記者張一中攝）

Hey! Say! JUMP今年取消在日本的夏日巡迴演唱會，且他們接著來到台灣宣傳，引起大批粉絲不滿。記者會上，在面對敏感問題會不會擔心日本粉絲不開心？中島裕翔回答：「我們會帶來代表性的演出，相信會有很多歌迷從日本來支持，我們也相信日本歌迷會很滿意我們的演出。」高EQ化解危機。

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