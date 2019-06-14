YG知道B.I吸毒！把藝人送去「排毒」　梁鉉錫威脅：對付妳不難

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體iKON隊長B.I日前涉嫌買毒，供貨商正是T.O.P前女友韓瑞希。韓媒《Dispatch》14日曝光更詳細的內容，韓瑞希承認自己就是與B.I對話的A，她在2016年8月遭警方抓包吸毒後，供出B.I也有吸毒，23日便被叫到YG 7樓辦公室會見梁鉉錫，梁鉉錫強制搶走她的手機，防止對話過程被錄音。此外，《Dispatch》還獨家收到一份對話紀錄，WINNER李昇勳曾聯繫韓瑞希，語氣著急問她：「你在哪？」

▲B.I吸毒被公司抓包後，李昇勳曾私約韓瑞希見面。（圖／翻攝自D社）



韓瑞希近日獨家接受《Dispatch》採訪，她2016年6月1日收到WINNER李昇勳的訊息聯繫，李問「妳在哪，妳最近有見過金韓彬嗎？」她回應「那算最近嗎？反正一個月前見過。」另一張對話內容，李又問「大大（님）在幹嘛？現在有重要的事情，快點回我。」兩人便用打電話的方式聯繫。

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韓瑞希口述電話內容：「李昇勳講話的語氣很著急，B.I在YG內部毒品檢測的結果為陽性反應，B.I被抓到了，我就跟他（李昇勳）說，我們兩個一起吸毒，他約我見面，所以我就去了YG的辦公室。」沒想到，她到場時，來的人是YG職員K某，K某跟她說：「我是代替李昇勳來的，關於B.I的事是秘密，如果有發生什麼事，一定要聯絡我。」

▲韓瑞希私下見過梁鉉錫。（圖／翻攝自KBS）



這段採訪內容，間接透露B.I於2016年早就在YG內部被抓包吸毒，但YG為了息事寧人，私下約韓瑞希見面，2個月後，她被警方抓包吸毒，還因此到了7樓辦公室會見梁鉉錫，梁鉉錫強制搶走她的手機，防止對話過程被錄音。

▲韓瑞希委託律師受訪，透露YG會將藝人送去排毒。（圖／翻攝自KBS）



此外，新聞台KBS也在前一晚曝光梁鉉錫私下會見韓瑞希（A某）的對話，梁鉉錫威脅她：「對付你這種人，要讓你受害不是難事。」梁鉉錫親口表示：「會用某種手段，讓（藝人）體內的毒全部排出，那樣驗毒也驗不出來。」同時，梁還利誘對方：「我會可以充分的謝禮，不會讓你受到處罰，你去警局把關於B.I的證詞全部推翻。」因此韓瑞希2016年遭警方抓包吸毒後， 隨後又改口與B.I無關。