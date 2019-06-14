阿翔被拍5天前：我in了就很難out！　悄留言又被抓包「我也想謝忻」

記者張筱涵／綜合報導

藝人阿翔（陳秉立）路上路邊激吻謝忻被拍到，即使雙方都已經向外界道歉，但風波並沒有因此結束，過去他們的發文和一舉一動都成了關注焦點，其中他就曾說自己要幹大事，爽比YA寫下一些「當初網友看不懂的字句」。

▲阿翔和謝忻偷吃，風波不斷。（圖／翻攝自阿翔、謝忻IG）

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阿翔和謝忻爆不倫戀後，男方第一時間出面道歉說是「滿滿的友誼」，女方也在13日上傳親筆信說「讓友情變了調的我，深感歉意」，過去他們2人就常在Instagram寫一些「文謅謅」又「讓人不知所云的字句」，原本網友都想著應該只是將心情抒發寫得比較隱晦，如今在交叉對比發現其實有可能是他們隔空傳情後，讓外界都相當失望。

▲網友在阿翔貼文下方留言表達失望。（圖／翻攝自阿翔IG）

其中阿翔6月3日時曾上傳一張聚會照，可以看見他炯炯有神、撐著頭的同時還能使力比YA讓手上微微浮現青筋：「不要調皮了……認真一點，不是鬧著玩，我是認真的，挑戰極限，探索底線，我in了就很難out了。」最後以HASHTAG表示「幹大事」、「說到做到」、「ig都是粉紅色」。

▲阿翔表示自己IN了就很難OUT。（圖／翻攝自阿翔IG）

仔細看阿翔IG可以發現他總是穿著粉紅色衣服，原本沒有對此特別作出什麼HASHTAG直到3月1日寫下「PINK50阿翔の（的）粉紅海」是他的第一個代稱，但就在他3月12日正式準備日文要和謝忻等人一起去東京時，「IG都是粉紅色」這個HASHTAG就一直成了他的貼文傳統，而謝忻也常常穿粉色衣服或是搭配粉色單品，而他也曾在5月17日大方和網友說：「我也想謝忻」。

▲阿翔在沒被拍到前，大方表示也想謝忻一起上節目。（圖／翻攝自阿翔IG）



▲阿翔3月12日開始有「IG都是粉紅色」的HASHTAG。（圖／翻攝自阿翔IG）