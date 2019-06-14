謝忻狂飆「3大金句」！　 神隱30小時羞恥心爆發連6次道歉

記者傅家妤／綜合報導

藝人阿翔、謝忻12日被週刊爆出路邊激吻不倫戀後，男方第一時間出面召開記者會道歉，謝忻在沉默一天後在社群網站上貼出手寫信，向被傷害的人道歉，而信中有不少「悔恨金句」，意外掀起網友熱議。

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▲謝忻手寫信道歉。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻在信中提及對所做的事情感到非常後悔，對自己激吻阿翔頻頻向Grace道歉，「妳，一定感到非常震驚，無助也痛苦，而這一些都是我在跨越友情線的時候，拋諸在腦後的」、「你們是非常相配的王子和公主，我對不起你也對不起三個小朋友」。

除此之外，謝忻也一再提及與阿翔是「亦師亦友的情感」，對方是自己「工作上最好的夥伴」，還說親吻對方後，自己也非常後悔，「在那個理智遺失的轉瞬間，我萬分後悔地傷害了我工作上最好的夥伴。」對於跨越了該條友情滿滿的界線，也感到非常悔恨，信中從頭到尾共道歉了6次，足見其悔恨之心。

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謝忻道歉函全文

沈澱了一整天。

首先，我要跟阿翔的太太Grace鄭重的道歉，我非常非常地對不起妳，

對於自己的不理智以及衝動，感到萬分羞恥及悔恨。

妳，一定感到非常震驚，無助也痛苦，而這一些都是我在跨越友情線的時候，拋諸在腦後的。

讓友情變了調的我，深感歉意，讓亦師亦友的情感跨越了那條線的我，備感羞愧。

我，真的做了非常可怕的事情——在那個理智遺失的轉瞬間，我萬分後悔地傷害了我工作上最好的夥伴，造成今天這樣的局面，我，要負起非常大的責任。

你們是非常相配的王子和公主，我對不起你也對不起三個小朋友，我沒有資格請求妳的原諒，但是我還是由衷地想再次跟妳說一聲，「對不起」對不起。