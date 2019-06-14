佘詩曼「按讚反送中」微博被譙爆！　深夜急收回：我本人愛國愛港

記者李湘文／綜合報導

港星佘詩曼以《延禧攻略》再攀人氣高峰，一直以溫婉形象受到亞洲觀眾喜愛。不過，她近日被大陸網友發現，在Instagram上按讚某張反送中遊行的照片，被認為是支持港獨，在微博上受砲轟，13日深夜出面回應：「我佘詩曼本人愛國愛港！不希望再被有心人過分解讀。」

▲佘詩曼按讚反送中相關PO文。（圖／翻攝自微博／佘詩曼Charmaine）

微博上從13日開始流傳截圖，直指佘詩曼在Instagram上按讚一張標籤「#NoChinaExtradition」的照片。許多大陸網友認為佘詩曼此舉是支持港獨，紛紛在微博開炮「兩面三刀的人真的噁心」、「抵制佘詩曼所有的劇」，憤怒地要求她離開大陸演藝圈。

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▲微博網友群起痛批佘詩曼。（圖／翻攝自微博）

對此，佘詩曼深夜在微博發文回應，澄清按讚是因為沒看清內容：「那天我深夜收工回來習慣性地翻閱朋友的Instagram。我瀏覽到一位認識的攝影師的作品便給他點讚。當我後來發現這個照片的內容令我十分震驚，於是立即收回點讚。」她強調「我佘詩曼本人愛國愛港」，希望藉由聲明，不再被有心人士過分解讀。

▲佘詩曼發文澄清。（圖／翻攝自微博／佘詩曼Charmaine）