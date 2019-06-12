自稱跟妳男友是好哥兒們！　大小S神解「最婊女人特徵」：說出這3字就是狐狸精

記者李湘文／綜合報導

藝人阿翔被拍到出軌激吻謝忻，過去堅稱「只是兄弟」被狠打臉，也引起許多人熱議男人跟女性朋友的界線。有網友翻出以前《娛樂百分百》片段，大小S正好曾討論類似話題，認為女人只要跟別人男友稱兄道弟，通常就有問題，「只要提到哥兒們這3個字，她就是狐狸精」，被網友狂推中肯！

▲大小S曾在《娛樂百分百》分析「狐狸精」，引起熱議。（圖／翻攝自臉書／小S 徐熙娣）

大小S討論「狐狸精」的特徵，一般人想到的多半是很正、楚楚可憐、身材火辣、皮膚白嫩，但其實這種人並不是正宮真正的敵手。2人以自身為例，雖然看起來很像是大家認為的「狐狸精」形象，但其實「如果認為我們2個是狐狸精的話，那妳看事情的角度太膚淺了」。

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那真正的狐狸精是什麼樣子？小S指出，在搶別人男友的女生中，有一種特別厲害，看起來沒有任何攻擊性，「她看起來跟我的男朋友好像只是好朋友，還滿聊得來，會一起聊車啊，這種女人沒什麼興趣的內容。」而且這樣的女生看到正宮，還會大方說「我跟妳男朋友是好哥兒們」，跟別人的男友稱兄道弟。

▲大小S指出，跟別人男友稱兄道弟、當「哥兒們」的女生，就是狐狸精。（圖／翻攝自優酷）

對於這種人，大小S直言：「沒有別的，她就是狐狸精。只要提到哥兒們這3個字，她就是狐狸精。」大S還評論，如果只是乾妹妹，那還比較好解決，罵2句就可以把人趕走，但是哥兒們沒那麼簡單，小S直接說道：「如果妳周遭現在正出現哥兒們的話，哼哼，妳被劈腿了。」不然就是很有可能將要被劈腿。

▲大S認為，如果真的只是朋友，不會說彼此是哥兒們。（圖／翻攝自優酷）

至於會不會有「純粹的哥兒們」？小S認為沒有，並以自身為例，雖然跟陳建州交情很好，但再好也只會說是「好朋友」，或形容對方像自己的家人，但怎麼樣都不會說是「哥兒們」。大S指出關鍵，主要是當哥兒們就可以大方勾肩搭背、大喇喇碰觸，「因為是哥兒們，所以可以做很多事耶」，這種女性才是正宮真正該防著的人。

▲大小S指出「哥兒們」最危險的地方，就是可以大喇喇進行肢體接觸。（圖／翻攝自優酷）