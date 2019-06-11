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隆胸後遺症！　女星曝「腳掌比小腿粗」驚人畫面：我肚子更鬆

記者傅家妤／綜合報導

美國饒舌歌手卡蒂B（Cardi B）早期在夜店跳舞謀生，因火辣身材變成網紅，如今在饒舌歌壇也占有一席之地，她近來接受隆胸手術，因傷口未恢復，必須取消個人演唱會，好好休息。近日她在IG上分享一張雙腳腫大的畫面，並透露那是做完隆胸手術留下的後遺症。

▲▼卡蒂B。（圖／翻攝自IG／卡蒂B）

▲卡蒂B動完隆胸手術後，搭飛機雙腳就會嚴重水腫。（圖／翻攝自IG／卡蒂B）

卡蒂B在完成隆胸手術後，被醫生警告必須好好休息，因此一連去小了好幾場個人演唱會，但她仍會在社群網站上與粉絲分享自己的近況，她日前就在IG的限時動態上曬出一張雙腳腫脹的畫面，只見她的腳整個腫大到變形，腳掌幾乎腫得比小腿還粗，腳背上還有被鞋子緊勒留下的印痕，畫面非常嚇人。

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▲▼卡蒂B。（圖／翻攝自IG／卡蒂B）

▲卡蒂B稱除了雙腳水腫，肚子也會變鬆。（圖／翻攝自IG／卡蒂B）

隨後，卡蒂B在留下文字表示：「看看我每次在搭飛機後，我的腳有多腫，我的肚子也變得更鬆，醫生會叫我適時休息，就是因為我的腳和肚子發脹後就會很痛。」隨後卡蒂B也在推特上解釋，自己並非因為如外界傳聞所說的，因為演唱會票銷量不佳而取消演出，「我甚至讓你們看了我的腳在下機後會變得多腫，所以請想像一下，因為手術我的肚子和背部會有多痛。」足見她為了身材付出了多少，粉絲也非常心疼，並囑咐她要好好休息。

▲▼卡蒂B。（圖／翻攝自IG／卡蒂B）

▲卡蒂B發文。（圖／翻攝自／卡蒂B）

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