50歲伊能靜爆懷三胎！　「掀衣秀裸肚」：我很適合當媽

記者傅家妤／綜合報導

藝人伊能靜育有一對兒女，與大陸演員秦昊結婚後，在47歲高齡生下小女兒「小米粒」，產後在經過一番努力後，終於瘦回曼妙身材，纖細四肢猶如少女般。不過近來她在微博曬出女兒生活影片，意外入鏡的身影卻因為身穿寬鬆上衣，加上腹部疑似微微隆起，孕味十足，引起網友猜測她是否又懷上第三胎，對此她12日隨即秀出平坦的肚子，否認懷孕傳聞。

▲伊能靜育有一子一女。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

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伊能靜日前在微博分享女兒的成長vlog，拍下女兒對著鏡子跳舞的畫面，並感慨表示：「這個月三歲的妳，天哪！怎麼長得那麼快啊！目標這就是街舞，但妳不能滿大街跳啊！風一樣的鋁紙（女子），秦米粒小姐，今天也繼續，以哥哥為目標，狂舞著。」影片中只見小米粒在服飾店中來回穿梭，僅穿著襪子的她，時而對著鏡子擺POSE，時而跳舞，甚至還試穿起店內的鞋子，玩得非常開心。

▲伊能靜穿著寬鬆遭疑懷孕。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

而最引人注目的是，跟在小米粒身後拍攝的伊能靜，意外透過鏡子反射入鏡，只見她身穿粉紅色寬鬆上衣、平底鞋，小腹似乎有點微凸，飄出濃濃孕味，不少網友紛紛在底下留言詢問：「靜姐又懷寶寶了嗎」、「看起來像懷第三胎了，恭喜靜姐」、「米粒要當姐姐了嗎」，意外掀起不少熱議。

▲伊能靜秀出平坦腹部否認懷孕。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

對此，伊能靜12日親自出面回應，曬出一張腹部平坦的畫面稱，自認為非常適合當媽媽，也很想多生幾個小孩，即便多生十個八個也願意，直言當爸媽是非常幸福的時事情，「很遺憾我沒有，但如果給我再一次奇蹟，或者一百次奇蹟，我都會要。即使單身，因為我真真真心覺得，我這樣愛孩子，會帶孩子的媽媽，應該有100個。」正面否認懷三胎傳聞。

▲伊能靜發文。（圖／翻攝自微博／伊能靜）