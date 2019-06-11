相愛4年…嫩尪「鹹濕告白」　鍾麗緹回春：變心怦怦跳的少女！

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星張倫碩與大12歲鍾麗緹因合作真人秀擦出愛火花，兩人在2016年完婚，但這段姐弟戀從開始至今一直都不被外界看好，他們近來一起參加《我最愛的女人們》，曝光私底下真實互動，張倫碩也頻頻被質疑不愛太太，引發熱議。即便如此，兩人並未因此受到影響，11日還在微博上發文互相告白，開心慶祝交往4周年紀念。

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▲張倫碩、鍾麗緹相愛4年，感情一直都很好。（圖／翻攝自微博／張倫碩）

張倫碩11日在微博上發文透露，這一天是夫妻倆相愛4周年的紀念日，在這段期間兩人經歷了許多酸甜苦辣，有善意的支持也有惡意的批評，他坦言能繼續相守很不容易，雖然不被看好，但也有人從他們身上看到追求愛情的希望，「超越了地域，超越了時光，超越了世俗，無論外界如何猜測、如何演繹，依然倔強的（地）在一起。」也期盼未來兩人還能如此恩愛，雙手緊牽看著孩子去追求自己的愛情、未來，文中還開了鹹濕玩笑：「如果70歲我還能早勃，就是這條街最最靚的爺。」

▲張倫碩曬出多張夫妻合照告白鍾麗緹。（圖／翻攝自微博／張倫碩）

在張倫碩告白後，鍾麗緹也在微博上寫下自己對相守4周年的感慨，稱對方的細心呵護，讓她找回了初戀的感覺，變成了一個「心怦怦跳的少女」，認為張倫碩是上天賜給自己的「一個真正的朋友」，雖然期間有過爭吵，但依舊能夠維持甜蜜感情，她也堅信兩人未來依舊能夠如此，「最牢固的愛，就是無論我們遇到什麼，我們都彼此堅信對方，一直朝向光芒的方向攜手同行。」最後還不忘告白對方：「我愛你，我的張先生。」

▲張倫碩發文。（圖／翻攝自微博／張倫碩）

不少粉絲看到兩人對彼此的告白後，紛紛在底下留言送上祝福，「希望你們能相愛到老」、「祝福你們，永遠都可以這麼幸福」，意外掀起不少熱議。

▲鍾麗緹發文。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）