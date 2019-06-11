佘詩曼好身材藏14年！　IG破尺度…首PO「邪惡視角泳裝照」

記者傅家妤／綜合報導

香港女星佘詩曼出道超過20年，演戲經驗豐富。近來憑藉著《延禧攻略》「嫻妃娘娘」一角再度走紅兩岸三地，雖曾參演過多部經典港劇，嘗試過許多角色，但鮮少以性感形象示人，不過近來她卻破天荒首度在IG上，首度曬出自己穿泳裝的畫面，瞬間掀起不少熱議。

▲佘詩曼IG首曬泳裝照。（圖／翻攝自IG／佘詩曼）

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佘詩曼1997年榮獲香港小姐季軍出道，是香港無線電視台御用多年的花旦之一，不過她在2011年開始將演藝重心轉往大陸，並以「嫻妃娘娘」一角爆紅，近來還積極發展個人事業，與泳裝品牌合作，推出自己設計的泳裝，過去鮮少以泳裝造型亮相的她，在上一次穿泳衣登上螢光幕，已經是在2004年拍攝《無名天使3D》的時候了，距離現在已經有15年之久，而翻看她的社群網站，穿著也一直都是以知性、優雅大方為主，從未曬出大尺度照。





▲佘詩曼展示自己設計的泳裝。（圖／翻攝自IG／佘詩曼）

不過，近日為了個人設計的泳裝，佘詩曼罕見曬出自己身穿泳裝的畫面，大方展現修長美腿，以及纖細小蠻腰，而單邊無袖的設計，也完美展示了她的性感鎖骨，畫面非常養眼。而她11日出席活動，接受香港媒體《東網on.cc》採訪時，談及時隔15年再度以泳裝示人，她表示自己其實不會抗拒性感打扮，強調只要是健康美都可以接受。

▲佘詩曼IG上從未曬出大尺度性感照。（圖／翻攝自IG／佘詩曼）