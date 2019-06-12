快訊／布丁姐姐懷孕了！　曬超音波照報喜…隔5年「再迎三寶」

記者傅家妤／綜合報導

藝人陳櫻文之前在兒童台擔任布丁姐姐，後來轉戰綜藝圈，擔任通告藝人，她與老公小夫婚後，育有2個兒子，12日再度在社群網站上報喜，宣布懷上第三胎，「感謝一個新的生命充滿著愛與勇氣來輪迴。」





▲陳櫻文曬超音波照宣布懷孕。（圖／翻攝自Facebook／陳櫻文）

陳櫻文在2011迎來大兒子「小蒔頭」，3年後生下二寶「唯唯」，12日再度宣布懷孕消息，即將第三度升格當媽媽，她在臉書上曬出超音波照及媽媽手冊，開心寫下第三度當媽感想：「感謝一個新的生命充滿著愛與勇氣來輪迴，媽媽也要有保護你跟決定的勇氣，一起加油！」她與老公一起把手放在微微隆起的孕肚上，畫面非常有愛。

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▲陳櫻文懷第三胎，開心報喜。（圖／翻攝自Facebook／陳櫻文）

事實上，陳櫻文與老公結婚8年，夫妻倆不時會合體上節目分享日常相處點滴，2014年迎來二寶時，就曾在受訪時表示，當時老公因為羨慕大兒子與媽媽感情太好，甚至還有點吃味，所以盼望二寶會是個女兒，沒想到第二胎又是男生，而小夫當時就曾放話要再生第三胎，沒想到相隔五年後，夫妻終於美夢成真，真的即將迎來三寶。雖然尚未公布寶寶性別，不過粉絲也為兩人感到開心不已，紛紛送上祝福。

▲陳櫻文發文。（圖／翻攝自Facebook／陳櫻文）