薩諾斯有望拍獨立電影！　漫威副總裁揭「故事情節」：這很重要

記者傅家妤／綜合報導

隨著《復仇者聯盟：終局之戰》及《蜘蛛人：離家日》接連上映，漫威宇宙電影終於告別第三階段，邁入第四階段，而近來也有不少復仇者聯盟成員都即將推出獨立電影或影集，如今連大反派薩諾斯也有望拍攝屬於自己的個人電影，而漫威執行部副總裁Victoria Alonso也鬆口回應了此事。

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

請繼續往下閱讀...

▲薩諾斯有望推獨立電影。（圖／《復仇者聯盟：無限之戰》劇照）

在《復仇者聯盟：終局之戰》上映後，「英雄集結」這個名詞也將在漫威暫時告一個段落，接下來漫威將走獨立電影為主，之後將推出《蜘蛛人：離家日》、《黑寡婦》、《奇異博士2》、《星際異攻隊3》等電影，加上迪士尼自家的串流影音平台「Disney+」計劃拍攝的獨立影集，許多漫威英雄都有了自己的舞台，完整呈現各自的故事。

▲由喬許布洛林所飾演的「薩諾斯」深得影迷的心。（圖／達志影像／美聯社）

近來漫威執行部副總裁Victoria Alonso在某活動中被問及，身為最強反派的薩諾斯是否也有機會發展自己的獨立電影或影集，Victoria Alonso表示自己對該題材非常感興趣，「老實告訴你我一直對薩諾斯的童年非常有興趣，我不知道是否會在我們的其中一部電影裡看到，但我覺得了解他到底為什麼會變成今天這樣是很重要的。」

事實上，導演喬羅素（Joe Russo）過去在受訪時曾透露，在《復仇者聯盟：無限之戰》中，原本有意要拍攝薩諾斯的過去，一些關於他在家園被毀前的生活片段，讓大家了解他到底如何變成能力強大到可以把宇宙一半人口消滅掉的「薩諾斯」，不過最後因為電影要交代的事情太多，沒有足夠的篇幅，導演只好忍痛放棄拍攝該片段。

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！