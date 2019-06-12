ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

薩諾斯有望拍獨立電影！　漫威副總裁揭「故事情節」：這很重要

記者傅家妤／綜合報導

隨著《復仇者聯盟：終局之戰》及《蜘蛛人：離家日》接連上映，漫威宇宙電影終於告別第三階段，邁入第四階段，而近來也有不少復仇者聯盟成員都即將推出獨立電影或影集，如今連大反派薩諾斯也有望拍攝屬於自己的個人電影，而漫威執行部副總裁Victoria Alonso也鬆口回應了此事。

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

▲▼薩諾斯。（圖／《復仇者聯盟：無限之戰》劇照）

請繼續往下閱讀...

▲薩諾斯有望推獨立電影。（圖／《復仇者聯盟：無限之戰》劇照）

在《復仇者聯盟：終局之戰》上映後，「英雄集結」這個名詞也將在漫威暫時告一個段落，接下來漫威將走獨立電影為主，之後將推出《蜘蛛人：離家日》、《黑寡婦》、《奇異博士2》、《星際異攻隊3》等電影，加上迪士尼自家的串流影音平台「Disney+」計劃拍攝的獨立影集，許多漫威英雄都有了自己的舞台，完整呈現各自的故事。

▲▼「薩諾斯」喬許布洛林《復仇者聯盟4》全球首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲由喬許布洛林所飾演的「薩諾斯」深得影迷的心。（圖／達志影像／美聯社）

近來漫威執行部副總裁Victoria Alonso在某活動中被問及，身為最強反派的薩諾斯是否也有機會發展自己的獨立電影或影集，Victoria Alonso表示自己對該題材非常感興趣，「老實告訴你我一直對薩諾斯的童年非常有興趣，我不知道是否會在我們的其中一部電影裡看到，但我覺得了解他到底為什麼會變成今天這樣是很重要的。」

事實上，導演喬羅素（Joe Russo）過去在受訪時曾透露，在《復仇者聯盟：無限之戰》中，原本有意要拍攝薩諾斯的過去，一些關於他在家園被毀前的生活片段，讓大家了解他到底如何變成能力強大到可以把宇宙一半人口消滅掉的「薩諾斯」，不過最後因為電影要交代的事情太多，沒有足夠的篇幅，導演只好忍痛放棄拍攝該片段。

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

宋仲基喊宋慧喬「我老婆」　 親自解密《阿斯達》原始人造型

推薦閱讀

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

翔嫂把謝忻當「一家人」幫撇緋聞！隔5月…被阿翔與閨蜜背叛

翔嫂把謝忻當「一家人」幫撇緋聞！隔5月…被阿翔與閨蜜背叛

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

林志玲「放浪大嫂團」女星懷孕了！　寬鬆帽T飄孕味⋯進出婦產科曝光

林志玲「放浪大嫂團」女星懷孕了！　寬鬆帽T飄孕味⋯進出婦產科曝光

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

北宜真理褲妹車頭燈超亮！　一過彎「渾圓雪球半顆掉出來」…老司機全嗨了

北宜真理褲妹車頭燈超亮！　一過彎「渾圓雪球半顆掉出來」…老司機全嗨了

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

謝忻「獵男花名冊」　激吻阿翔、曖昧王少偉..另黏「吉隆坡高帥型男」

謝忻「獵男花名冊」　激吻阿翔、曖昧王少偉..另黏「吉隆坡高帥型男」

張藝興健身被拍！一看「腰間溢出兩坨」網傻了：肚子都贅肉

張藝興健身被拍！一看「腰間溢出兩坨」網傻了：肚子都贅肉

郭書瑤偷拍妹「E級半球」反被看光！網狂盯左下角：掉出來了

郭書瑤偷拍妹「E級半球」反被看光！網狂盯左下角：掉出來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

翔嫂把謝忻當「一家人」幫撇緋聞！隔5月…被阿翔與閨蜜背叛

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

林志玲「放浪大嫂團」女星懷孕了！　寬鬆帽T飄孕味⋯進出婦產科曝光

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

北宜真理褲妹車頭燈超亮！　一過彎「渾圓雪球半顆掉出來」…老司機全嗨了

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

謝忻「獵男花名冊」　激吻阿翔、曖昧王少偉..另黏「吉隆坡高帥型男」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

薩諾斯, Thanos, 漫威, 復仇者聯盟

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心
  2. 謝忻喇舌阿翔前才說：他有家庭！　3年前也激吻王少偉求「借精生子」
  3. 金曲30／蔡秋鳳初爭歌后　曾心酸：我做賊嗎...走路「抬不起頭」
  4. 薩諾斯有望拍獨立電影！　漫威副總裁揭「故事情節」：這很重要
  5. 謝忻「獵男花名冊」　激吻阿翔、曖昧王少偉..另黏「吉隆坡高帥型男」
  6. 孫生揭「百人斬」實際數字...意外曝「第一次年齡」　吳宗憲嚇傻：好誠實
  7. 林志玲嫁AKIRA！閃婚真相曝光…爆「和媽媽吳慈美有關」
  8. 阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕
  9. 阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻
  10. 翔嫂把謝忻當「一家人」幫撇緋聞！隔5月…被阿翔與閨蜜背叛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366