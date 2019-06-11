IG最後一張小賈斯汀照片也刪了！　賽琳娜徹底掰了8年情

記者傅家妤／綜合報導

小天后賽琳娜（Selena Gomez）與小天王小賈斯汀（Justin Bieber）情纏糾葛8年，即便在男方2018年宣布結婚後，外界仍認為兩人餘情未了，傳聞不斷。近來賽琳娜被發現將IG上僅剩的唯一一張與小賈斯汀相關的PO文刪掉，該舉動被解讀成要揮別過去，重新開始。

▲小賈斯汀和賽琳娜從2010年傳出緋聞開始一直情纏多年。（圖／CFP）

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賽琳娜與小賈斯汀從2010年傳出戀情以來，一直分分合合，直到男方在2018年宣布與海莉（Hailey Bieber）結婚，兩人的感情就此畫上句點，而賽琳娜的反應也一直是外界關注的焦點，因身心健康問題停工多時的她近來結束休假，全面復工，但一直都未對舊愛結婚一事做出回應。

▲賽琳娜被發現把IG上關於小賈斯汀的PO文刪除。（圖／翻攝自IG／賽琳娜）

不過，日前有眼尖網友發現，賽琳娜將2018年3月祝福小賈斯汀生日的PO文刪掉了，當時她PO了一張自己手拿著對方照片的畫面並寫道：「1994年3月1日，有個我認識、而且超級酷的人出生了，Boom。」當時兩人剛傳出復合消息，而另類放閃也掀起不少熱議。

沒想到時隔1年多，小賈斯汀已經成為別人的丈夫，賽琳娜也不再在3月1日這天為對方送上祝福，兩人私底下似乎也不再有交集。如今賽琳娜又被發現將在IG上僅存有關於小賈的PO文刪除，被指是有意要告別情史重新開始。





▲小賈斯汀如今已經是人夫。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀）