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緋聞傳2年…蕾哈娜首認愛百億男友！　「想當媽了」洩心聲

記者傅家妤／綜合報導

美國西洋天后蕾哈娜（Rihanna）行事作風低調，鮮少公開提及家事或是個人感情，對於歷任男友也全都絕口不提，不過近日她卻罕見在訪談中談及，與現任百億男友哈山賈米爾（Hassan Jameel）的戀情，大方認愛，並透露自己雖然還沒有結婚的打算，但非常渴望可以當媽媽。

▲▼蕾哈娜 。（圖／翻攝自IG／蕾哈娜、CFP）

▲蕾哈娜首度鬆口認愛富豪男友 。（圖／翻攝自IG／蕾哈娜、CFP）

蕾哈娜過去被拍到與哈山賈米爾在泳池裡熱吻，戀情也因此曝光，後來哈山賈米爾被起底是來自沙烏地阿拉伯的富豪，他的家族是中東地區豐田汽車經銷商，名下資產超過美元15億元（約台幣457.5億元），雖然男方過去曾有過一段婚姻，但並無阻兩人戀情發展。

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▲▼蕾哈娜 。（圖／翻攝自IG／蕾哈娜、CFP）

▲蕾哈娜與哈山賈米爾交往至今已經2年。（圖／CFP）

近日蕾哈娜接受《Interview》雜誌專訪，大方承認與哈山賈米爾的已經戀愛兩年，指出結婚並不在2人近期的計劃當中，並笑言計劃趕不上變化，她目前也未有想婚的念頭，不過卻非常渴望當媽媽，想要有自己的小孩，「超過世界上的任何東西。」

▲▼蕾哈娜 。（圖／翻攝自IG／蕾哈娜、CFP）

▲蕾哈娜非常渴望當媽媽，連抱著姪女的神情也是充滿著母愛 。（圖／翻攝自IG／蕾哈娜）

隨後蕾哈娜也透露，自己在這兩年的感情中的感悟：「我進入了一段新的感情，這對我很重要，感覺就是我必須投入時間在這段感情，就像我呵護我的事業一樣，我也必須呵護這段戀情。」認為必須空出時間給自己喜歡的東西，時間也必須用在自己的喜歡的事情上。

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