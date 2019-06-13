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為什麼傑利鼠離不開湯姆貓？　三段故事告訴你「這樣的朋友最珍貴」

記者蕭采薇／綜合報導

還記得《湯姆貓與傑利鼠》嗎？這部1940年誕生的動畫，在1970年正式引進台灣，是不少6、7年級生的童年回憶。故事裡由湯姆貓與傑利鼠兩個主角之間的對抗為主軸，以及許多配角的參與而成的喜劇。不過你想過嗎，為什麼一貓一鼠總是相愛相殺，互爭高下，卻始終離不開彼此？

▲▼《湯姆貓與傑利鼠》劇照。（圖／劇照）

▲《湯姆貓與傑利鼠》是6、7年級生的童年回憶。（圖／劇照）

不少網友跳出來說：「這大概是我人生嗑的第一對CP！」湯姆貓總是一副想吃掉傑利鼠的樣子，但有回湯姆以為自己真的殺了傑利，卻是急急忙忙想救回他；還有次傑利真的趕走了湯姆，最後卻又把他找了回來？「為什麼傑利鼠離不開湯姆貓？」近日在社群網站再度成為話題。

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簡單的陪伴，最不簡單

▲▼《湯姆貓與傑利鼠》劇照。（圖／劇照）

▲湯姆失戀，傑利把他救了回來。（圖／劇照）

有一回湯姆貓對一隻美麗的白色母貓一見鍾情，拿出所有最好的東西奪得芳心，最後卻是被踐踏了一片真心。湯姆失魂落魄想一了百了，傑利用他小小的身體救了他，這對難兄難弟一起陪著彼此走過失戀的日子。或許在每段關係裡，千金萬金都比不上簡單的陪伴。

和他過不下去，沒了他又很無聊

▲▼克蘿伊摩蕾茲加入《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／翻攝自網路／翻攝自IG／chloegmoretz）

▲《湯姆貓與傑利鼠》是許多人「人生第一對CP」。（圖／劇照）

調皮搗蛋的湯姆，有一次被主人趕出了家門。傑利看著湯姆在趴在院子裡睡覺，為了讓他回到屋子裡，他對湯姆的主人說：「你沒辦法和他過下去，但是沒了他又很無聊。」而這又何嘗不是傑利的心聲，吵吵鬧鬧卻又離不開彼此，大概是最好的詮釋。

看過全世界的惡意，才知道他單純的美好

這次離開的是傑利，過膩了鄉下的生活，他留著一封信給湯姆就出發去城市。在外碰到了各種劫難：差點從大樓摔下、差點在馬路上被輾過、在小巷裡被一群惡貓追逐。最後傑利決定回到那個被嫌棄的鄉村，看到湯姆還在熟睡，就把那封信給撕了。

▲▼《湯姆貓與傑利鼠》劇照。（圖／劇照）

▲湯姆以為自己真的弄死了傑利，趕緊為他急救。（圖／劇照）

也就是這片段，被網友稱作是「傑利鼠離不開湯姆貓」的原因。雖然看似乎是水火不容的競爭關係，但看過世界的惡意後，才懷念起那個相愛相殺的朋友。如果現在你心裡浮現出了一個人，或許他就是你在這複雜的世界中，最單純的那份情誼。

▲▼克蘿伊摩蕾茲加入《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／翻攝自網路／翻攝自IG／chloegmoretz）

▲《湯姆貓與傑利鼠》是6、7年級生的童年回憶。（圖／劇照）

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