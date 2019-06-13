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5歲嗯哼幼稚園「讀1年就畢業」！　想到上小學「真實表情」網笑翻

記者韓景樺／綜合報導

5歲星二代嗯哼（杜宇麒）是大陸女星霍思燕跟演員杜江的寶貝獨子，近年他分別跟著爸媽上陸綜《爸爸去哪兒5》及《媽媽是超人3》，直率呆萌的模樣圈粉無數。近日他從幼稚園畢業，在上學的最後一天忍不住難過地窩進媽媽懷裡，真實情緒全被鏡頭捕捉，也讓網友看了笑說嗯哼真是個「多愁善感」的孩子。

▲▼嗯哼幼稚園畢業了，哀傷表情成大亮點。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

▲嗯哼幼稚園畢業了，哀傷表情成大亮點。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

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13日霍思燕透過微博分享了2張一家三口的合照，第一張照片中她和杜江帶著欣慰笑容望著鏡頭，而眼睛微腫的嗯哼則是一臉憂傷，小手還緊緊環著媽媽脖子不放。另一張嗯哼直接難過地埋進媽媽胸前，霍思燕也抱著兒子，希望能給他一點安慰，但杜江直接舉起兒子的皮卡丘畫作，嘴巴還大張成O字型，興奮全寫在臉上，對比之強烈也讓網友笑說「嗯哼有些難過不捨，爸爸笑得好開心」。

▲▼嗯哼幼稚園畢業了，哀傷表情成大亮點。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

▲霍思燕和杜江的表情，和嗯哼的呈現大反差，讓網友笑翻。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

霍思燕也透露，今天（13日)是嗯哼上幼稚園的最後一天，面對暑假和即將到來的小學，「他說他很難過，捨不得老師，又有點對未來的困惑」，多愁善感的程度，連看著他長大的網友都忍不住笑了，「嗯哼小可愛要變小學生了」、「本阿姨殘忍地告訴大可愛嗯哼，以後困惑的機會還多著呢」、「我白活了23歲了，我還沒對未來困惑呢」。

▲▼嗯哼幼稚園畢業了，哀傷表情成大亮點。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

▲霍思燕透露，嗯哼對幼稚園畢業感到很難過。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

▲▼嗯哼幼稚園畢業了，哀傷表情成大亮點。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

▲多愁善感的嗯哼讓網友覺得很可愛。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

而面對有網友質疑為何嗯哼2017年下半年才入學，幼稚園僅讀了1年多就畢業，有粉絲也代為解答，「嗯哼之前在家，他媽媽讓他晚上一年」。其實霍思燕先前也解釋過，讓嗯哼晚1年去上幼稚園，是她和老公討論過後「刻意」做的決定。夫妻倆不怕嗯哼因此落後其他孩子，反而希望能花時間陪伴嗯哼成長，「讓他晚上1年學，是送給他人生最大的禮物」。

▲▼嗯哼幼稚園畢業了，哀傷表情成大亮點。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

▲嗯哼晚讀幼稚園，所以只花了1年多時間就畢業。（圖／翻攝自微博／霍思燕）

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霍思燕, 嗯哼, 杜宇麒, 杜江

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