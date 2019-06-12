Lulu「水母頭」新髮型神還原楊丞琳！　釣出本尊親回：害人不淺

記者韓景樺／綜合報導

不少人國、高中時期都有模仿當紅藝人做造型的經驗，女星Lulu（黃路梓茵）12日就透過IG分享「水母頭」新髮型，更大跳楊丞琳的《任意門》，讓過去帶起「水母頭」風潮的楊丞琳笑說自己真是「害人不淺」。

▲▼Lulu頂水母頭致敬楊丞琳。（圖／翻攝自YouTube／Rainie Yang`s Official Channel楊丞琳官方專屬頻道、IG／Lulu）

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Lulu過去多以空氣瀏海加上及肩長髮現身，偶爾也會為了增加造型感而紮起俐落馬尾或可愛小辮子，增添俏皮可愛感。但12日她卻突然PO出層次上厚下薄的「水母頭」造型，更笑說這是國中最流行的髮型，「當年沒有剪這個頭就是遜」。

▲Lulu自曝國中最流行的就是水母頭髮型。（圖／翻攝自IG／Lulu）

不只曬照，Lulu還很專業地在鏡頭前跳起《任意門》向「水母頭」始祖楊丞琳致敬，只不過唱了3句就忽然忘詞，讓Lulu直接笑場結束錄影。而本尊也忍不住笑噴，親自留言「我害人不淺」。

▲Lulu在鏡頭前大跳任意門。（圖／翻攝自IG／Lulu）

網友看了也勾起回憶，大笑直說「當初我有剪，可是找錯設計師，剪成豬大哥」、「當年剪成這樣，包準被白毛主任釘到爆」、「我的是失敗的水母頭」，也有人誇Lulu模仿的維妙維肖，特別是甩髮的動作神還原，只不過這點美中不足，「少一顆痣啦」。

▲楊丞琳親自留言，笑說自己害人不淺。（圖／翻攝自IG／Lulu）