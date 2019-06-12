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打敗劉詩詩！　24歲的她榮登「古裝劇第一美」

記者韓景樺／綜合報導

2018年古裝宮鬥劇盛行，也帶動了網友間的追劇熱，日前微博進行了古裝劇男、女四美的票選活動，最終結果揭曉，分別由《香蜜沉沉燼如霜》 的羅雲熙和《新白娘子傳奇》的鞠婧禕奪下冠軍。

▲▼鞠婧禕打敗劉詩詩奪下古裝第一美。（圖／翻攝自微博／劉詩詩、鞠婧禕）

▲鞠婧禕打敗劉詩詩奪下古裝第一美。（圖／翻攝自微博／劉詩詩、鞠婧禕）

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24歲的大陸女星鞠婧禕有「中國4000年一遇美女」的封號，主演《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》的古裝扮相都十分清麗脫俗，以58.3萬的高人氣奪下冠軍。亞軍則是過去也演過夯劇《香蜜沉沉燼如霜》，近期以《倚天屠龍記》的趙敏一角收獲高人氣的陳鈺琪，今年26歲的陳鈺琪在劇中扮男裝英氣瀟灑，換回女裝又嬌俏有靈氣，也拿下了43.5萬的高票。

▲▼鞠婧禕。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

▲▼鞠婧禕。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

▲▼陳鈺琪。（圖／翻攝自微博／陳鈺琪）

▲陳鈺琪。（圖／翻攝自微博／陳鈺琪）

以童星華麗轉型成氣質小花的楊紫則以39萬拿下第3名，她在2018年和鄧倫合作《香蜜沉沉燼如霜》，深情虐戀加上梨花帶雨的哭戲，擄獲不少劇迷的心。而第4名則是古裝女神劉詩詩，剛升格當媽咪的她，憑藉2017年播出的作品《醉玲瓏》中空靈絕美的聖巫女「鳳卿塵」得到近31萬高票，不少劇迷也紛紛期待她能再有古裝新作和大家見面。

▲▼楊紫。（圖／翻攝自微博／楊紫、電視劇香蜜沉沉燼如霜）

▲楊紫。（圖／翻攝自微博／楊紫、電視劇香蜜沉沉燼如霜）

▲▼劉詩詩。（圖／翻攝自微博／劉詩詩、劇版醉玲瓏）

▲劉詩詩。（圖／翻攝自微博／劉詩詩、劇版醉玲瓏）

而男星排行榜，古裝最美扮相由羅雲熙的583萬力壓群雄，他在《香蜜沉沉燼如霜》中「潤玉」的造型俊美無儔，癡情人設也讓劇迷愛得欲罷不能；而以206萬僅次於羅雲熙的，則是21歲的年輕男星王瑞昌，他憑藉網劇《雙世寵妃》中的墨奕懷爆紅，角色討喜加上獨特的痞帥感，也圈了不少粉絲。

▲▼羅雲熙。（圖／翻攝自微博／羅雲熙）

▲羅雲熙。（圖／翻攝自微博／羅雲熙）

▲▼王瑞昌。（圖／翻攝自微博／王瑞昌、雙世寵妃）

▲王瑞昌。（圖／翻攝自微博／王瑞昌、雙世寵妃）

有趣的是，第3和第4名都是曾和鞠婧禕合作的男星。第3名是人氣破100萬的張哲瀚，他2018年曾和鞠婧禕搭檔演出《芸汐傳》，男帥女美的組合掀起熱議，霸氣冷傲的「秦王」龍非夜更是擄獲大票少女心；而第4名則是在《新白娘子傳奇》裡飾演「許仙」的于朦朧，清秀俊俏的書生造型，也讓他獲得70萬的高人氣。

▲▼張哲瀚。（圖／翻攝自微博／張哲瀚、電視劇芸汐傳）

▲張哲瀚。（圖／翻攝自微博／張哲瀚、電視劇芸汐傳）

▲▼于朦朧。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

對於投票結果，過去以古裝活躍的楊冪、唐嫣、趙麗穎、白敬亭和朱一龍等人皆成榜外遺珠，不少網友也深感意外，紛紛留言希望能夠早日看到偶像再接古裝作品。

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鞠婧禕, 楊紫, 劉詩詩, 陳鈺琪, 羅雲熙, 王瑞昌, 張哲瀚, 于朦朧

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