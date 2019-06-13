野生簡嫚書現身京都！　「3對夫妻＋3個小孩」家族旅行…網驚喜：懷雙胞胎？

記者韓景樺／綜合報導

女星簡嫚書和髮型師老公雲昌隆（小隆）結婚近2年，育有1歲女兒「雲大」，5月中她宣佈懷上二胎，喜訊得到許多網友留言祝福。近日有孕5個多月的她和家人同遊日本，更開心PO出7人大合照，一句「3對夫妻與3個孩子的旅行」讓不少粉絲又驚又喜：「天啊是雙胞胎！」

▲簡嫚書日前和家人們一起到京都家族旅遊 。（圖／翻攝自IG／簡嫚書）

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簡嫚書上個月22日宣佈懷孕消息，還搞笑透露女兒雲大無法接受自己一夕之間要成為姐姐，竟把寶寶的超音波照揉爛丟掉，可愛反應笑翻眾人。但簡嫚書也笑說：「現在會開始試著叫她『姐姐』，讓她習慣這個名字。」

目前在孕期中的簡嫚書，近日抽空和家人到京都「微家族旅行」，出發前還擔心女兒會不適應，沒想到雲大搭飛機表現良好，「從起飛一路睡到落地」，讓她開心發文表揚。到了當地後，一行7人也走遍二條城、嵐山、錦市場等知名景點，途中雲大看到爸爸手上的金箔冰淇淋還直接嘴饞伸手要來舔，唇邊沾滿冰淇淋的模樣被誇超萌。

▲1歲的雲大和爸媽出國超乖，但看到冰淇淋忍不住嘴饞想吃。（圖／翻攝自IG／簡嫚書）

而在旅行尾聲，7人也留下美好全家福合影，簡嫚書更爆料老公私下偷偷想著：「如果可以弄塊地自己蓋房子大家住在一起，感覺挺不錯，是種互助合作的概念。」至於身為7人中年紀最小的雲大，在旅行過程中集三千寵愛於一身，簡嫚書也笑說，不知道雲大回到台灣的家以後會不會覺得空虛寂寞不習慣。

▲簡嫚書PO出旅行尾聲拍攝的全家福，透露照片中的7個人中有「3對夫妻與3個孩子」 。（圖／翻攝自IG／簡嫚書）

原以為只是篇溫馨的家族旅遊文，但沒想到不少網友紛紛發現PO文中最大的亮點，「這是一趟3對夫妻與3個孩子的旅行，但總共只有7人」。不少人將這句話比對大合照後，驚訝猜測難道簡嫚書肚子裡的寶寶不只一個，「雙胞胎嗎」、「太期待了，一定也是可愛的雙胞胎」、「雙胞胎，太猛了啦你們」；但也有人按常理推斷，3個小孩應該是指簡嫚書夫妻和雲大，「應該是男方爸媽、女方爸媽，還有自己一對，加一個北鼻吧」、「是爸爸媽媽，公公婆婆，你（指簡嫚書）跟先生也是小孩」、「我以為3個孩子是指嫚書夫妻也是各自父母的孩子」。

▲簡嫚書PO文後，不少網友紛紛猜測她肚子裡的寶寶是雙胞胎，但也有人認為3個孩子是簡嫚書夫婦加上雲大 。（圖／翻攝自IG／簡嫚書）