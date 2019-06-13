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獨家／王心凌巡演票選！　冠軍冷門歌是《微笑Pasta》這首

記者關韶文／台北報導

王心凌629成都《Cyndiloves2sing》售票演唱會進入最後倒數，13日公布嘉賓名單是大陸歌手周深，兩人將合作演出。此外，歌迷票選清單中，前兩名則是《黃昏曉》、《水仙》，將有機會現場聽到王心凌演唱。

▲▼王心凌。（圖／翻攝王心凌臉書）

▲▼王心凌緊鑼密鼓籌備巡演中。（圖／翻攝王心凌臉書）

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▲▼王心凌。（圖／翻攝王心凌臉書）

相隔將近2年，王心凌再次舉辦萬人售票巡演，全新巡演《Cyndiloves2sing》從成都開跑，過去經典快歌部分舞蹈重新編排，王心凌透露，「這次演唱會將過去部分經典舞曲結合新元素做改編，換上新衣服的經典感，我很喜歡。」

▲▼微笑Pasta。（圖／翻攝網路）

▲《微笑pasta》是許多8年級生的共同回憶。（圖／翻攝自網路）

歌迷最期待的嘉賓名單13日同步揭曉，首場嘉賓為大陸歌手周深，兩人在北京頒獎典禮記者會認識，在後台相當合拍，因此決定合作，至於兩人將合唱什麼歌曲，保密到家，留給現場歌迷一個大驚喜。

此外，日前開放歌迷票選的願望清單，第一名則為《微笑Pasta》主題曲《黃昏曉》、第二、三名分別是《水仙》、《原來這才是真的你》，王心凌坦言，將會從歌迷排行榜中挑選歌曲演出。演唱會進入最後倒數，工作人員透露，「王心凌現在相當有信心、狀態很好，但現在最怕的事情就是感冒。」

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