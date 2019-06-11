17歲金Samuel「被迫參加比特幣交易」　母怒揭公司4惡狀…帶兒回美國！

記者張筱涵／綜合報導

南韓偶像金Samuel（김사무엘）9日拋下震撼彈要和經紀公司Brave娛樂解約，從《PRODUCE101》起他和公司代表勇敢兄弟（姜東哲）一直給外界感情要好，甚至情同父子的模樣，如今爆出合約糾紛讓外界驚訝不已。

▲金Samuel和Brave娛樂發生合約糾紛，已成「第二個姜丹尼爾」。（圖／翻攝自金Samuel IG）

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金Samuel宣布解約後遭到Brave娛樂指出「單方面解約，不排除將會依法應對」，現在已經離開南韓回到美國接受表演訓練，要離開的決心十分堅定，對被此消息嚇到的粉絲也特地上傳手寫信：「我珍愛的Garnets（官方粉絲名稱），現在在準備帥氣又充滿魅力的照片和影片，敬請期待跟支持唷！」

▲金Samuel寫信給粉絲。（圖／翻攝自金Samuel IG）

不過在金Samuel於2017年參與《PRODUCE 101》時，曾展示出和勇敢兄弟感情要好的模樣，甚至對方還把自己當兒子一樣看待，因此爆出這樣的消息讓外界一開始認為是他任性的決定。但金Samuel媽媽（以下簡稱金媽媽）11日正式對Brave娛樂聲明做出反駁：「我方和公司間的信任已完全破滅。」

金媽媽表示：「歌手金Samuel和經紀公司之間的信任已破滅且不能挽救因此決定離開，原先不想損害公司形象所以低調處理解約事項，怎料對方卻發布了會帶給金Samuel傷害及不符事實的新聞。」她進而透露會想解約是因為Brave娛樂不顧她的反對，硬是把17歲兒子牽扯進與演藝事業無關的比特幣交易活動。

▲勇敢兄弟一直給人很愛護金Samuel的形象。（圖／翻攝自勇敢兄弟IG）

因此金媽媽才會決定要和Brave娛樂解約，同時澄清並不是對方所說的「單方面解約」而是遵照合法程序，而且還答應了會讓金Samuel完成已經簽好的活動，不只如此，金Samuel和Brave娛樂之間的「黑暗事蹟」也跟著一一爆出。

據韓媒報導，Brave娛樂不僅私自安排金Samuel參與沒有經過同意的國外活動、多次提出假的合約、沒有給付金Samuel應拿到的報酬。這也讓粉絲相當驚訝一個原本「慈祥爸爸」形象的公司、代表會爆出這樣的事件，也承諾會繼續替金Samuel加油打氣。