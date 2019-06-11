ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

17歲金Samuel「被迫參加比特幣交易」　母怒揭公司4惡狀…帶兒回美國！

記者張筱涵／綜合報導

南韓偶像金Samuel（김사무엘）9日拋下震撼彈要和經紀公司Brave娛樂解約，從《PRODUCE101》起他和公司代表勇敢兄弟（姜東哲）一直給外界感情要好，甚至情同父子的模樣，如今爆出合約糾紛讓外界驚訝不已。

▲金Samuel和Brave娛樂發生合約糾紛，已成「第二個姜丹尼爾」。（圖／翻攝自金Samuel IG）

▲金Samuel和Brave娛樂發生合約糾紛，已成「第二個姜丹尼爾」。（圖／翻攝自金Samuel IG）

請繼續往下閱讀...

金Samuel宣布解約後遭到Brave娛樂指出「單方面解約，不排除將會依法應對」，現在已經離開南韓回到美國接受表演訓練，要離開的決心十分堅定，對被此消息嚇到的粉絲也特地上傳手寫信：「我珍愛的Garnets（官方粉絲名稱），現在在準備帥氣又充滿魅力的照片和影片，敬請期待跟支持唷！」

▲金Samuel和Brave娛樂發生合約糾紛，已成「第二個姜丹尼爾」。（圖／翻攝自金Samuel IG）

▲金Samuel寫信給粉絲。（圖／翻攝自金Samuel IG）

不過在金Samuel於2017年參與《PRODUCE 101》時，曾展示出和勇敢兄弟感情要好的模樣，甚至對方還把自己當兒子一樣看待，因此爆出這樣的消息讓外界一開始認為是他任性的決定。但金Samuel媽媽（以下簡稱金媽媽）11日正式對Brave娛樂聲明做出反駁：「我方和公司間的信任已完全破滅。」

金媽媽表示：「歌手金Samuel和經紀公司之間的信任已破滅且不能挽救因此決定離開，原先不想損害公司形象所以低調處理解約事項，怎料對方卻發布了會帶給金Samuel傷害及不符事實的新聞。」她進而透露會想解約是因為Brave娛樂不顧她的反對，硬是把17歲兒子牽扯進與演藝事業無關的比特幣交易活動。

▲勇敢兄弟一直給人很愛護金Samuel的形象。（圖／翻攝自勇敢兄弟IG）

▲勇敢兄弟一直給人很愛護金Samuel的形象。（圖／翻攝自勇敢兄弟IG）

因此金媽媽才會決定要和Brave娛樂解約，同時澄清並不是對方所說的「單方面解約」而是遵照合法程序，而且還答應了會讓金Samuel完成已經簽好的活動，不只如此，金Samuel和Brave娛樂之間的「黑暗事蹟」也跟著一一爆出。

據韓媒報導，Brave娛樂不僅私自安排金Samuel參與沒有經過同意的國外活動、多次提出假的合約、沒有給付金Samuel應拿到的報酬。這也讓粉絲相當驚訝一個原本「慈祥爸爸」形象的公司、代表會爆出這樣的事件，也承諾會繼續替金Samuel加油打氣。

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

推薦閱讀

《阿斯達》蒙面男是186花美帥哥！本尊跟「少女時代」有關係

《阿斯達》蒙面男是186花美帥哥！本尊跟「少女時代」有關係

《RM》李光洙被問「女友暱稱」！　反應讓成員全暴動了

《RM》李光洙被問「女友暱稱」！　反應讓成員全暴動了

雪莉出道14年「6月底正式SOLO」　網驚想起她退團原因⋯留言吵一片

雪莉出道14年「6月底正式SOLO」　網驚想起她退團原因⋯留言吵一片

CLC專場粉絲見面會7月登台！票價分3種還有擊掌、合照大放送

CLC專場粉絲見面會7月登台！票價分3種還有擊掌、合照大放送

金材昱變新一代男神　韓超模好友洩私交：他「這方面」其實厲害

金材昱變新一代男神　韓超模好友洩私交：他「這方面」其實厲害

伯賢等7年首發solo專輯！時間點出爐...強碰雙人組隊友

伯賢等7年首發solo專輯！時間點出爐...強碰雙人組隊友

「60秒之後公開！」韓節目分1、2部的原因竟跟OO有關係

「60秒之後公開！」韓節目分1、2部的原因竟跟OO有關係

【白皙臉讚偶像3】女團親弟拚《101》再出道！笑容軟萌身材噴鼻血

【白皙臉讚偶像3】女團親弟拚《101》再出道！笑容軟萌身材噴鼻血

BTS柾國演唱會突下台「翻過搖滾區欄杆」　緊握輪椅女孩手：謝謝妳來

BTS柾國演唱會突下台「翻過搖滾區欄杆」　緊握輪椅女孩手：謝謝妳來

姜丹尼爾宣布成立1人經紀公司！　「取名有超深含意」SOLO專輯正式啟動

姜丹尼爾宣布成立1人經紀公司！　「取名有超深含意」SOLO專輯正式啟動

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

孫鵬深夜聚餐喝爛醉！　「一路勾肩狄鶯」扶持畫面超溫馨

應采兒爆懷二胎了！　「挺凸肚現身孕媽聚會」網求性別曝光：給Jasper妹妹

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金Samuel, 김사무엘, PRODUCE101

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 賀一航過世...曾治豪遭酸「爸死了還工作」　他無奈曝背後原因
  2. 親弟離世2個月！孟耿如「自責懷疑過他」崩潰：真的很愛你
  3. 17歲金Samuel「被迫參加比特幣交易」　母怒揭公司4惡狀…帶兒回美國！
  4. 張藝興健身被拍！一看「腰間溢出兩坨」網傻了：肚子都贅肉
  5. 馬如龍「霸氣微笑」遺照曝光　兒女準備滷肉：他最愛吃的
  6. 丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」
  7. 曾莞婷首次男裝「帥出新高度」　粉絲：我好像戀愛了！
  8. 楊洋爆「戀情曝光秒分手」　緋聞女友沉寂1月發聲了：沒心沒肺
  9. 沛小嵐放閃喊馬如龍「肝肝」　林美照淚止不住：太恩愛了
  10. 瑞莎老公吵架嚇哭2歲女兒　夫妻「KISS抱抱」秒和好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366