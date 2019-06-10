姜丹尼爾宣布成立1人經紀公司！　「取名有超深含意」SOLO專輯正式啟動

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣歌手姜丹尼爾（강다니엘）於Wanna One解散後和LM Entertainment鬧出合約糾紛，目前雖然已經告一個段落，但對方仍在做上訴準備，而他也在時隔128天首次露面，10日更宣布了成立個人經紀公司的好消息。

▲姜丹尼爾9日開直播讓粉絲超開心。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

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姜丹尼爾為了順利推出SOLO專輯成立1人經紀公司「KONNECT娛樂」（커넥트ENT），公司名的含意也是特別想過，「KONNECT」代表著自己的演藝活動將和「KOREA（南韓）」做「CONNECT連結」，辦公室也已經確定設立在首爾江南區域，這也代表著一切就緒可以開始準備專輯。

▲姜丹尼爾成立1人經紀公司準備推出新專輯。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

事實上，姜丹尼爾2017年參加《PRODUCE101》以第一名之姿脫穎而出，接著以期間限定團體Wanna One展開演藝活動，人氣也推上最高峰，而在一年半的團體活動結束後，其他成員都開始有了自己的演藝計畫並推出SOLO專輯或是組團，他卻遲遲沒有動靜，才知道原來是和LM Entertainment有合約糾紛，目前已經告一個段落。