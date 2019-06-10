「60秒之後公開！」韓節目分1、2部的原因竟跟OO有關係

文／鍾樂偉

你有注意到嗎？南韓電視台經常用「1、2部」來處理節目播放的模式，像是Mnet歌唱選秀節目《Superstar K》裡，主持人金成柱每當公佈結果的關鍵時刻，都喜歡以「60秒後為大家公開！」這一句來賣關子。其實這種把節目在關鍵之際播放廣告暫停，都是韓國有線頻道習慣把觀眾留守在螢幕前，並順帶推高廣告時段收視率的辦法。

▲《Produce X 101》播到重要環節就會進廣告。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

其實南韓跟台灣的節目大不同，台灣節目大約10分鐘就進廣告，而韓國有線電視台與其他綜合編成頻道的「廣告休息」（Commercial Break）安排，在韓國《放送法》下，每一次播出的廣告時限不能超過1分鐘，而播出的次數則是以45分鐘一次，60分鐘兩次與90分鐘三次來劃分。

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可是，相較於有線與綜成編成頻道，韓國傳統的三大地上波電視台（無線台）則受制於韓國現行《放送法》第73條規定，定明中間廣告為「在一個電視節目開始到結束之前，中間中斷並編制的廣告」，也就是不能在中段因廣告而暫停播放，只能在節目前與後的時段播出廣告。

因這兩種差異待遇，過去數年韓國有線與綜合編成頻道便能藉此優勢，刻意遷就廣告商的需要，大舉騰出時段吸引廣告客戶巨額投入資金，在節目中段插入廣告，增加收入。一直以來苦無對策的傳統無線台，過去2、3年便突發奇想，創出一種名叫「高級廣告訊息」（Premium Commercial Message，簡稱PCM）的折衷辦法，就是在同一個節目內， 分隔一、二部份作休息，在暫停時間可播出廣告，來獲得廣告利潤。

▲韓國選秀節目《KPOP STAR 6》曾為了廣告收益延長到110分鐘。（圖／翻攝自KPOPSTAR6官網）

例如2016年SBS綜藝節目《KPOP Star 6》，便嘗試從昔日的90分鐘節目，增加時間至110分鐘後，並在中段以1與2部劃分，加入廣告時段，設計出所謂的韓國無線台「PCM」潮流。

後來包含連續劇MBC的《守望者》（파수꾼）與SBS的《我的野蠻女友》（엽기적인그녀）也仿效此做法，把原來的70分鐘劇集一分為二，每35分鐘播出一部，切割後在中間加入1分鐘的廣告時段，來應對有線與綜合編成頻道的獨享優勢。這也是為何現在許多韓劇一天就播出兩集（每集才30分鐘左右），其實是舊時段的一集份量，中間為了播放廣告暫停一下。

甚至近年來，有節目更一分為三，像SBS綜藝節目《我家的熊孩子》（미운 우리 새끼），便把每30分鐘一段，每次播出兩節的60分鐘節目，再切細為總共每40分鐘一節，每次播出三部份的新編制。

▲《我家的熊孩子》是申東燁與徐章煇主持的綜藝節目。（圖／翻攝自SBS）

當然，有人說這種刻意把節目切割成兩至三部份，並在中間插入廣告的製作模式，會影響觀眾欣賞節目的專注度，對收視率會有負面影響。但最近有市場調查發現，PCM廣告的平均收視率卻出乎意料地高至約5.3%，遠比昔日的節目前後播出廣告收視率（2.3% 與 4.3%）都要來得更高。所以，PCM確實反過來對無線電視台的廣告收益，起了舉足輕重的幫助。

這也難怪為何以PCM廣告為重心製作的節目模式，目前在韓國越來盛行，只是下一步的問題，就是要看韓國政府如何與時俱進，立法規管有關問題了。

本文由鍾樂偉【韓國有一種電視廣告叫「PCM」，你知道是什麼嗎？】授權提供

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