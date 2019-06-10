ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「60秒之後公開！」韓節目分1、2部的原因竟跟OO有關係

Steve Chung 鍾樂偉 Steve Chung 鍾樂偉

現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，..

文／鍾樂偉

你有注意到嗎？南韓電視台經常用「1、2部」來處理節目播放的模式，像是Mnet歌唱選秀節目《Superstar K》裡，主持人金成柱每當公佈結果的關鍵時刻，都喜歡以「60秒後為大家公開！」這一句來賣關子。其實這種把節目在關鍵之際播放廣告暫停，都是韓國有線頻道習慣把觀眾留守在螢幕前，並順帶推高廣告時段收視率的辦法。

▲「60秒之後公開！」韓節目分1、2部的原因竟跟OO有關係。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》播到重要環節就會進廣告。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

其實南韓跟台灣的節目大不同，台灣節目大約10分鐘就進廣告，而韓國有線電視台與其他綜合編成頻道的「廣告休息」（Commercial Break）安排，在韓國《放送法》下，每一次播出的廣告時限不能超過1分鐘，而播出的次數則是以45分鐘一次，60分鐘兩次與90分鐘三次來劃分。

請繼續往下閱讀...

可是，相較於有線與綜成編成頻道，韓國傳統的三大地上波電視台（無線台）則受制於韓國現行《放送法》第73條規定，定明中間廣告為「在一個電視節目開始到結束之前，中間中斷並編制的廣告」，也就是不能在中段因廣告而暫停播放，只能在節目前與後的時段播出廣告。

因這兩種差異待遇，過去數年韓國有線與綜合編成頻道便能藉此優勢，刻意遷就廣告商的需要，大舉騰出時段吸引廣告客戶巨額投入資金，在節目中段插入廣告，增加收入。一直以來苦無對策的傳統無線台，過去2、3年便突發奇想，創出一種名叫「高級廣告訊息」（Premium Commercial Message，簡稱PCM）的折衷辦法，就是在同一個節目內， 分隔一、二部份作休息，在暫停時間可播出廣告，來獲得廣告利潤。

▲韓國選秀節目《KPOP STAR 6》。（圖／翻攝自KPOPSTAR6官網）

▲韓國選秀節目《KPOP STAR 6》曾為了廣告收益延長到110分鐘。（圖／翻攝自KPOPSTAR6官網）

例如2016年SBS綜藝節目《KPOP Star 6》，便嘗試從昔日的90分鐘節目，增加時間至110分鐘後，並在中段以1與2部劃分，加入廣告時段，設計出所謂的韓國無線台「PCM」潮流。

後來包含連續劇MBC的《守望者》（파수꾼）與SBS的《我的野蠻女友》（엽기적인그녀）也仿效此做法，把原來的70分鐘劇集一分為二，每35分鐘播出一部，切割後在中間加入1分鐘的廣告時段，來應對有線與綜合編成頻道的獨享優勢。這也是為何現在許多韓劇一天就播出兩集（每集才30分鐘左右），其實是舊時段的一集份量，中間為了播放廣告暫停一下。

甚至近年來，有節目更一分為三，像SBS綜藝節目《我家的熊孩子》（미운 우리 새끼），便把每30分鐘一段，每次播出兩節的60分鐘節目，再切細為總共每40分鐘一節，每次播出三部份的新編制。

▲《我家的熊孩子》（미운 우리 새끼）由申東燁與徐章煇主持的綜藝節目。（圖／翻攝自SBS）

▲《我家的熊孩子》是申東燁與徐章煇主持的綜藝節目。（圖／翻攝自SBS）

當然，有人說這種刻意把節目切割成兩至三部份，並在中間插入廣告的製作模式，會影響觀眾欣賞節目的專注度，對收視率會有負面影響。但最近有市場調查發現，PCM廣告的平均收視率卻出乎意料地高至約5.3%，遠比昔日的節目前後播出廣告收視率（2.3% 與 4.3%）都要來得更高。所以，PCM確實反過來對無線電視台的廣告收益，起了舉足輕重的幫助。

這也難怪為何以PCM廣告為重心製作的節目模式，目前在韓國越來盛行，只是下一步的問題，就是要看韓國政府如何與時俱進，立法規管有關問題了。

本文由鍾樂偉【韓國有一種電視廣告叫「PCM」，你知道是什麼嗎？】授權提供

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多鍾樂偉專欄文章

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

推薦閱讀

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

韓劇, 韓綜, 法律, 廣告, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王傳一首位師妹曝光　拉近一看…網驚：是偶像劇女神！
  2. 吳汶芳巧遇前男友：我玻璃心！　逞強問近況「但都在假裝」
  3. BTS柾國演唱會突下台「翻過搖滾區欄杆」　緊握輪椅女孩手：謝謝妳來
  4. 「60秒之後公開！」韓節目分1、2部的原因竟跟OO有關係
  5. 演唱會被狂罵難聽！　邵雨薇曝「3崩潰主因」回家大哭
  6. 馬如龍兒「爸沒遺憾了」　黃士庭慟：他偷和媽說驚訝自己會罹癌
  7. 馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況
  8. 李千那砸300萬開火鍋店！　哥哥發豪語「拿金曲獎全店5折」
  9. 《玩很大》愛紗被安慰「走出離婚陰影」臉僵掉　聽到路嘉怡「這句話」哭了！
  10. 蔡桃貴「花童初體驗」穿這樣！小紳士Look　直接搶鏡新郎HowHow

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366