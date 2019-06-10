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CLC專場粉絲見面會7月登台！票價分3種還有擊掌、合照大放送

記者吳孟庭／綜合報導

南韓Cube娛樂旗下的7人女團CLC宣布即將在暑假7月14日再度來台，這次還是首次專場見面會，票價分3種不超過4000元台幣，還有全場擊掌、部份合照等福利，她們得知要來會台粉，已經興奮表示，「Cheshire（CLC粉絲名稱）～真的很想你們！愛你們♥」還想抽空逛「這些地方」。

▲CLC專場粉絲見面會7月登台！票價分3種還有擊掌、合照大放送。（圖／全星秀提供）

▲CLC專場粉絲見面會7月登台！（圖／全星秀提供）

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CLC近期發行數位單曲《ME美》，展現與以往十分反轉的嶄新面貌，歌曲獲好評，也加快在海外見粉絲的契機。對於台灣的印象，她們坦言難忘上次來台吃的夜市雞排，希望這次有空檔可以到夜市再吃一次。還說團員們都非常喜歡有台灣味的景點，許願有時間的話到西門町跟九份走走。

雖然這不是CLC第一次拜訪台灣，先前她們大多隨著拼盤演唱會來台，但還是第一次在台灣開專場見面會，這次時間訂為7月14日（周日）下午5點，在ATT SHOWBOX大直館8樓舉行，票價也出爐，分3980、3380與2580三種票價，另外身障票則為1990元。

▲CLC專場粉絲見面會7月登台！票價分3種還有擊掌、合照大放送。（圖／全星秀提供）

▲CLC票價出爐分3種。（圖／全星秀提供）

此外《2019 CLC 1ST FANMEETING IN TAIPEI》見面會，CLC不只會帶來各種耳熟能詳的夯曲表演，更開放全場擊掌，並選出200人可以合照，送出7個成員各10張拍立得共70張、親簽海報50張等多項近距離好康福利。並將於本周六6月15日中午11點整在ibon準時開賣。

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