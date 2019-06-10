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【白皙臉讚偶像3】女團親弟拚《101》再出道！笑容軟萌身材噴鼻血

KPOP末路狂花 歐蜜

主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演..

文／歐蜜

5月KPOP屆盛事，莫過於選秀節目《Produce X 101》了！托這個節目的福，讓過去曾出道但沒被大量關注的團體或個人練習生都得以「升天」...其實是讓過去被埋沒的光芒得以綻放，也托這個節目的福，讓歐蜜多一個坑跳（汗）。

▲《Produce X 101》練習生VICTON隊長韓勝宇。（圖／翻攝自VICTON臉書）

▲《Produce X 101》練習生VICTON隊長韓勝宇。（圖／翻攝自VICTON臉書）

今天想安利給大家的就是男團Victon團長，目前在《Produce X 101》排名直線上升的「韓勝宇（한승우）」！當初會關注他，也是因為他是女團Secret韓善伙的親弟弟，也就是我本命B.A.P師姐的親弟弟，有點表親的親切感來關心，沒想到前兩周他表演NCT U的《Boss》之後，歐蜜直接掉到韓勝宇坑裡去。他直接成為我One Pick！

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▲《Produce X 101》練習生VICTON韓勝宇、崔秉燦。（圖／翻攝自Produce x 101官網）

▲Victon團長勝宇跟秉燦，代表公司參加本季《101》表現亮眼，直逼出道名次，目前他位居13。（圖／翻攝自Produce x 101官網）

1994年出生，跟善伙同樣有著白晰皮膚、高高的鼻子，不笑很高傲，但笑起來跟姊姊一樣很軟Q，韓勝宇原為Victon隊長出道，在團裡跟《101》中都是可靠的爸爸角色。仔細爬文後發現，原來他還是「身材擔當」，偶爾也下海唱RAP（甚至當主RAP），屬於全能型偶像隊長。

▲《Produce X 101》練習生VICTON隊長韓勝宇。（圖／翻攝自VICTON臉書）

▲王字腹肌的強者，拍畫報時當然要秀一下。（圖／翻攝自VICTON臉書）

最讓歐蜜入坑的一點，除了他全能才藝之外，莫過於他在《101》中展現的領導風範，讓比較沒經驗的練習生，甚至於出道過的人都希望跟他一組，為自己的小組加分。上週的節目裡也打破大家眼鏡，超越當時總排名第一的金曜漢（音譯，김요한）（節目播出時名次），在定位投票時得了第一名！看節目的ALICE們（VICTON粉絲名稱）應該都很感動吧？

▼《101》上週播出主唱定位表演，勝宇身兼隊長跟C位，以穩定的高音唱功獲得超高票數。（影片來源：YouTube Mnet K-POP）

雖然人在台灣投票有困難，還是希望可以為Victon還有勝宇增加更多關注度，未來不論是否從《101》出道，都可以有更多粉絲聚焦在這麼有才能的偶像身上。

最後安利的影片，就是把我一把推到Victon坑的《Boss》表演官方飯拍版。（影片來源：YouTube Mnet K-POP）

延伸閱讀▶【白皙臉讚偶像1】Monsta X「元虎」水嫩膚色大勝女偶像

延伸閱讀▶▶【白皙臉讚偶像2】B.A.P力燦牛奶肌！天生自帶放大片

歐蜜

2004年迷上Rain、神話後一路不回頭的主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演唱會上，成為走到末路都還要花錢的末路狂花。演唱會經歷：神話、BigBang、TVXQ、2NE1等。看更多請上粉絲頁【美劇韓樂Fanatic】

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Produce X 101, VICTON, 韓勝宇, Secret, 韓善伙, 日韓風

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