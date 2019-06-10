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伯賢等7年首發solo專輯！時間點出爐...強碰雙人組隊友

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體EXO繼宣布成員燦烈與世勳將組子分隊出道後，又傳來最新好消息！成員伯賢也將在歌手生涯出道7年以來，首次發行個人第一張專輯，而且時間還不偏不倚，會跟上述子分隊的團員「同月份」一起出道，比起打對台，粉絲更希望他們能同時上節目打歌！

▲伯賢等7年首次發solo專輯！。（圖／翻攝自EXO臉書）

▲伯賢等7年首次發solo專輯。（圖／翻攝自EXO臉書）

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所屬經紀公司SM娛樂證實，「伯賢目前正在準備solo專輯，計畫是在7月中旬發表。」伯賢其實發表過不少個人單曲，不管是演唱主演電視劇《步步驚心－麗》等的OST，還是與前Miss A成員秀智、SISTAR韶宥合唱，同時還多次透過「SM STATION」發表個人單曲，但這次則是首次以個人之姿發行一張專輯。

伯賢其實在上個月於個人IG直播中即透露，今年有很多計畫，應該會非常忙碌，因此才開設YouTube頻道，為了總是想要看到他的粉絲，「雖然不知道我們能成為你們多大的力量，只是希望粉絲看到我們之後很開心、獲得鼓勵就好了。」

▲EXO新子團+1！燦烈、世勳雙人組出道...預選團名曾經曝光。（圖／翻攝自Facebook／STATION.smtown）

▲燦烈、世勳也將組雙人組出道。（圖／翻攝自Facebook／STATION.smtown）

作為EXO另一美聲子分隊「CBX」的成員，伯賢也是繼子分隊中的Chen，第二位發行個人專輯的成員；另外燦烈與世勳則將以新子分隊的雙人團體形式，同樣預計要在7月發表新輯，不僅如此，他們的母團EXO更會在7月展開巡迴演唱會，喜愛他們的粉絲暑假將會非常忙碌，荷包恐會大失血。

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EXO, 伯賢, 世勳, 燦烈, 日韓風

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