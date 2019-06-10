《阿斯達》蒙面男是186花美帥哥！本尊跟「少女時代」有關係

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《阿斯達年代記》正在熱播中，在第二集中展現矯健身手的長髮「面具男」，播出後造成網路熱議，觀眾紛紛好奇他摘下面具後的真面目到底長得如何？其實他的真實身分是年僅24歲的新人演員「奇道勳（音譯，기도훈）」，還是南韓最大經紀公司SM娛樂旗下，2017年就跟少女時代有親密合作！

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▲《阿斯達》蒙面男在播出後爆紅。（圖／翻攝自SM娛樂官網）

在《阿斯達年代記》中，奇道勳飾演大汗部隊出身的衛兵團團長，首次登場時留著及腰長髮，雖然口鼻給面罩給遮住，銳利的眼神與粗曠的眉毛展現Man味，讓不少觀眾留下深刻印象，播出後討論度也爆棚，紛紛好奇他真實的長相。

▲奇道勳是186花美帥哥！曾跟「少女時代」秀英一起代言。（圖／翻攝自奇道勳IG）

其實奇道勳是身高高達186公分，是1994年生、年僅24歲的花美男！做過不少造型的他，長瀏海看起來斯文、短髮時則非常陽光。他近年加入SM娛樂，2017年就和少女時代秀英一起拍攝休閒服飾品牌廣告，更曾和潤娥合作，同年拍攝電視劇《王在相愛》，飾演王世子任時完的護衛。

▲▼奇道勳曾跟潤娥、任時完合作，並在SM萬聖節派對與潤娥合照。（圖／翻攝自奇道勳、潤娥IG）

潤娥的IG照片中，2017年SM娛樂舉辦傳統的萬聖節派對，居然也有和奇道勳的合照，能登上女神IG的版面，也算是超強人脈王，《阿斯達年代記》讓他成為討論焦點之一，未來人氣不可小覷！

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▲▼奇道勳的時裝造型根本花美男。（圖／翻攝自奇道勳IG）