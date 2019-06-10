金材昱變新一代男神　韓超模好友洩私交：他「這方面」其實厲害

記者吳孟庭／綜合報導

南韓超級名模張允柱（常譯張允珠，장윤주）主持美妝節目《Get It Beauty》而知名，今（10日）晚間受邀在台北出席活動，談到看過最美素顏的女星，38歲育有一女的她保養得宜，不諱言：「素顏最美就是我本人」！對於好友金材昱最近成為女粉風靡的新一代男神，也大讚他多才多藝，其實是學「這個」出身。

▲金材昱跟張允柱其實是多年好友。（圖／翻攝自tvN、記者李毓康攝）

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張允柱受三立都會台《拜託了！女神》之邀來台錄影，身為超模一出場就氣勢爆棚，擺出各種專業姿勢讓現場攝影大哥閃光閃個不停！這也是她第一次來台，坦言「台灣街道很乾淨，大樓也很有古典美，因此對台灣產生很多好奇，希望之後有機會可以常常來。」

其實很多人不知道，最近在台灣撩遍少女心的《她的私生活》男主角金材昱，是張允柱多年好友，她透露兩人私下交情，「和材昱曾是同一個公司，一起作為模特兒活動，在大學甚至也一起上課過，是認識非常久的好朋友。」

▲張允柱第一次造訪台灣。（圖／記者李毓康攝）

金材昱雖然目前以演員身分而聞名，但張允柱強調，「其實他是音樂專業出身，是實用音樂學系畢業的，（出道後）又做模特兒、又當演員。」談到這位新一代男神好友，她直呼超有才華，「是很厲害的朋友」。

貴為超級名模，主持過韓版模特兒實境秀的張允柱，其實已經38歲，還生過小孩，但身材維持超好，問她有無小撇步可以分享？她先是露出燦笑用中文說「謝謝」，接著表示其實也試過一些極端的減肥法，例如斷食之類的，但最後的結論就是要運動，「就算再忙，每周也要運動3次，讓身材更緊實，飲食的管理也很重要。」

▲張允柱已經是一個孩子的媽。（圖／記者李毓康攝）

主持美妝節目多少也看過女藝人的素顏，有沒有她看過覺得最驚豔的藝人呢？張允柱害羞一笑說，「就是我自己，應該不管誰看都覺得會發光吧！？大家不是都知道嗎？」請她傳授保養祕方，她點出關鍵，「比起擦很多基礎保養品，不如選擇適合自己皮膚，並且適量、不間斷地使用，還要看著鏡子對自己說『啊～我真的好美』這樣。」