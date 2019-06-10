NeiNei三亞合體小泡芙！　8歲擁「逆天筷子腿」網看哭了：什麼神仙腿

記者韓景樺／綜合報導

男星吳尊和老婆林麗瑩結婚10年，育有8歲女兒NeiNei和5歲兒子Max，過去他曾帶一對兒女上《爸爸去哪兒5》，和同期嘉賓劉畊宏、陳小春等人建立好交情，即使節目結束後依然私下常相揪出遊、聚會。9日他也PO出NeiNei和小泡芙姐妹出遊的萌照，大呼：「周末太美好了！」

▲吳尊帶NeiNei和到三亞度假兼工作。（圖／翻攝自微博／吳尊）

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吳尊周末帶著NeiNei到三亞，和劉畊宏女兒小泡芙見面，難得碰在一起的2個小女孩開心穿梭在宛如水族館的房間中，更趴在玻璃櫥窗上觀賞優游的小魚們，模樣天真又可愛。

難得到了海邊，NeiNei和小泡芙也分別換上亮眼泳裝和草帽，更對鏡頭擺出專業的名模pose，架勢十足。8歲的NeiNei穿著螢光色的小洋裝，一雙修長筷子腿又細又直，相當吸睛，不少網友直誇大長腿像爸爸，「Neinei這個腿真的是看哭我了，什麼神仙腿」、「真的是越來越美的NeiNei啊，還有讓女生羨慕的大長腿」；而5歲的小泡芙也穿上兩截式泳衣，一手抱著游泳圈，一手帥氣插在腰上，朝著鏡頭露出甜甜笑容，讓人看了都要融化。

▲NeiNei和小泡芙見面了，2人的名模pose超搶鏡。（圖／翻攝自微博／吳尊）

而這趟沒有和爸爸、姐姐同行的Max，也透過視訊和小泡芙打了招呼，吳尊更在視訊截圖上搞笑備註：「Max很勇敢...Max也超乖的...自己在汶萊學會獨立！」有網友好奇地問Max有沒有說要一起來見小泡芙，吳尊也親自回覆，「Max不想跟女生playdate（指小朋友間彼此約出來玩）」，更笑著轉述兒子的說法，「Max說他已經不像在爸爸去哪兒那個不敢做任務的baby了」。

▲吳尊透露Max沒有同行的原因，是因為「Max不想跟女生playdate」。（圖／翻攝自微博／吳尊）

吳尊也透露，此行帶著NeiNei不完全是來度假，「也是來工作啦...拍雜誌」，更透露這趟有和「飛輪海」好友炎亞綸碰面，還開心地一起打球了，「他越來越厲害了哦」。

▲吳尊睡在有大水族箱房間裡。（圖／翻攝自微博／吳尊）