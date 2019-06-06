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失戀走不出傷痛「跟星座有關」！　唐綺陽：這4星座是別人的惡夢

記者潘慧中／綜合報導

Selina（任家萱）和星座專家唐綺陽搭檔主持《女人28》，最近聊到女孩的初戀心事時，她感慨地說：「愛情對很多女生來說，不管是不是初戀，都還是一個滿容易卡住的點。」她希望國師能用星座的角度給女孩們一些愛情方面的建議。

▲▼失戀走不出傷痛「跟星座有關」！（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲Selina認為愛情對女孩來說「是一個滿容易卡住的點。」（圖／翻攝自YouTube／女人28）

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以固定星座（金牛、獅子、天蠍、水瓶）來說，她們屬於喜怒哀樂全寫在臉上的人，一旦喜歡就會做足功夫，因此唐綺陽奉勸這4個星座的女孩：「不要以為妳的付出就是妳的存在感，也就是說如果他會喜歡妳就會喜歡妳，不是因為妳做了多少。」

▲▼失戀走不出傷痛「跟星座有關」！（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲唐綺陽建議固定星座的女孩不要一味付出。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

唐綺陽建議固定星座的女孩多保護自己一點、不要一味地付出，「不要那麼地不設防，不要那麼地梭哈！」一旦看錯人，這4個星座的女孩可能會遭受嚴重的打擊、欲哭無淚。

至於開創星座（牧羊、巨蟹、天秤、魔羯）的女孩，絕大部份都是事業女強人，包括談戀愛在內，做任何事都非常認真，有時候已經深陷其中還不自知，但也可能因此容易走不出傷痛，「花多少時間戀愛，就要花多少時間才能忘懷。」

▲▼失戀走不出傷痛「跟星座有關」！（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲唐綺陽認為開創星座很容易因為個性而走不出失戀傷痛。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

由於開創星座傾向顧全大局，一旦結婚生子或搬去和準公婆住在一起，便很難抽身，比方說：「他媽媽很喜歡我，所以我不能走。」唐綺陽建議這4個星座的女孩：「不要太早有掛鉤！譬如說不要太早住進人家家裡，如果還不那麼確定的話，不要太早生小孩！一切照著流程走。」

▲▼失戀走不出傷痛「跟星座有關」！（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲唐綺陽奉勸開創星座：「不要太早有掛鉤！」（圖／翻攝自YouTube／女人28）

針對變動星座（雙子、處女、射手、雙魚），唐綺陽開玩笑說：「妳們才是別人的惡夢，所以妳們不用擔心！」話鋒一轉，她表示這4個星座在人生中扮演的角色都是自己選擇的，「妳們可以是別人心目中的天使，也可以是別人心目中永遠的痛和惡魔，就看妳要演什麼角色。」

▲▼失戀走不出傷痛「跟星座有關」！（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲唐綺陽送給變動星座的話。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

唐綺陽認為變動星座談戀愛很像跳舞，「她也看她的對手，對手控制得了她、治得住她，這個舞就漂亮，對手控制不了她，她就變鬼了，她可能開始說謊不打草稿也不會被發現，可是她們會有報應的！不用擔心！」

▲約從39：09分開始。（影／取自YouTube／女人28）

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