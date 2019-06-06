她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

記者潘慧中／綜合報導

後製「小天」入行5年，平常的工作內容是看帶和剪接，她透露有些女藝人坐高腳椅翹腳時，常因為褲子太短露出小內褲，「不知道她是故意還是怎樣，她（的腳）就會一直從左邊換到右邊…想說這些女藝人可以好好坐著嗎？」

▲▼小天分享後製的難為之處。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



請繼續往下閱讀...

吳宗憲表示這就是「貼草莓」的由來，他透露有次錄製《綜藝玩很大》時，小甜甜似乎有不小心走光，打馬賽克就算了，居然被後製上一種叫「象拔蚌」的海產，Sandy聽了忍不住直呼：「太奇怪了吧！」

▲小甜甜曾多次上《玩很大》。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜）



對此，吳宗憲很替小甜甜打抱不平，「我說人家甜甜怎麼也是個女生，然後打了一個象拔蚌，現在是有病喔！」小優聽了表示因為小甜甜平常很喜歡穿超短的褲子或裙子，但能找到象拔蚌的圖片也是不容易。

▲▼吳宗憲不忍小甜甜走光的地方被後製上象拔蚌。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



事實上，近期受到廣大討論的「後製圖案」應屬鮪魚（徐瑋吟）在《愛玩客》的玩水畫面了，由於當時玩遊戲必須不停彎腰取泳池的水，她可說是頻頻遊走在走光邊緣，來回奔跑時不停用手遮胸，但仍相當敬業完成關卡，節目組事後也為她打上「花朵」的後製效果，讓不少網友笑說太邪惡了。

▲▼鮪魚數度走光，節目組貼心後製上花朵圖案。（圖／翻攝自YouTube／愛玩客）



▲約從30：33分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）