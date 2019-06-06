導演發飆「把衣服脫掉」女星轉身落淚脫了　小鐘目睹超尷尬：好像逼良

記者潘慧中／綜合報導

小鐘（鐘昀呈）有不少主持綜藝節目的經驗，近日上《小明星大跟班》分享幕後祕辛，他透露每當夏天要出外景時，女藝人真的很怕曬黑，某女星有次因此不願穿得太清涼入鏡，他當場目睹女方和導演大吵，「最後我看了都很尷尬。」

▲▼女明星出外景眉角很多。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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該節目當時到湖邊出外景，女藝人聲稱自己要拍戲不能曬黑，於是穿上風衣錄影，但導演認為所有人統一清涼入鏡的畫面比較好看，看到她穿風衣更是氣到不行：「把衣服脫掉！妳給我脫掉！」她也不甘示弱地回：「我不要！」兩方一度爭執不下。

▲▼小鐘目睹女星和導演當場大吵。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



最後，女藝人默默地轉過身邊哭邊脫衣服，一旁的小鐘非常尷尬：「就感覺好像逼良。」吳宗憲聽了也有感地說：「一個像媽媽桑、一個像剛下海的。」他表示女星們的眉角本來就很多，「人家搞不好那個來，然後你又叫她去弄濕，這種情況很多。」小優聽了則是不理解地說：「那她幹嘛接這個通告？」

▲女星還是乖乖把衣服脫了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



▲約從25：14分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

