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錄影突被問：願意把手機交給誰保管？　憲哥急護花…鮪魚「黑臉」說話了

記者潘慧中／綜合報導

鮪魚（徐瑋吟）與辜莞允（Nono）因私密照事件鬧上法院，小鐘日前也出庭當證人，一切已進入司法流程。她近日和好友陳大天、Albee（范乙霏）一起上節目，被問到「願意把沒上鎖的手機交給誰保管」的敏感問題時，不但被後製上「黑臉」的特效，她同時也大笑回應了。

▲▼鮪魚突被問：願意把手機交給誰保管？（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲▼鮪魚不避諱被問敏感問題。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

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▲▼鮪魚突被問：願意把手機交給誰保管？（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

關於這道問題，陳大天和Albee都願意把未上鎖的手機交給鮪魚保管，「因為現在目前發展起來，她應該是最會保護手機。」鮪魚聽了瞬間大笑，吳宗憲則認為這一題對她不太公平，但她的心情似乎沒有因此受到影響。

▲▼鮪魚突被問：願意把手機交給誰保管？（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼吳宗憲馬上跳出來替鮪魚說話。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼鮪魚突被問：願意把手機交給誰保管？（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

對此，鮪魚透露自己願意把未上鎖的手機交給Albee，她非常信任對方，「因為她其實算是一個滿不八卦的人，演藝圈裡面少數女生不八卦的。」至於不交給陳大天的原因，她坦言會擔心男方解鎖看到裡面群組的對話和照片，「所以（交給）女生會比較安全。」

▲▼鮪魚突被問：願意把手機交給誰保管？（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼鮪魚和Albee私交甚篤。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼鮪魚突被問：願意把手機交給誰保管？（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

此外，鮪魚透露如果在社群網站PO出心情不好的貼文，Albee肯定是第一時間傳訊息來關心的人，當下沒有回覆的話，對方甚至會立刻打電話，「所以我就覺得這個朋友是真心關心妳的。」

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