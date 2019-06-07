言承旭到底做錯什麼？　他中肯神解「戀愛最常犯的大忌」：分開後才會懂

記者田暐瑋／綜合報導

林志玲終結單身，最後嫁的卻不是等了17年的言承旭，無疑是一顆震撼彈，也出現兩派聲浪，討論言承旭到底敗在哪？知名網路作家冒牌生對此發表看法，認為卡在他們中間的就是很典型的戀愛問題－「給的不是對方想要的」，替言承旭緩頰：「他沒有做錯什麼，只是錯過了。」

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眼看言承旭被網友大肆檢討戀愛觀，冒牌生在IG分析言承旭個性大男人，想要被照顧依靠，心中卻又有糾結，而在熱戀時期，林志玲可以犧牲配合，但在遭逢挫折最需要另一半站出來時，言承旭卻沒有做到，就這樣彼此漸行漸遠，多年後林志玲願意再給一次機會時，言承旭還是選擇了沉默，林志玲才真正看清這不是自己要的愛情。

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▲言承旭和林志玲。（圖／CFP、翻攝自微博）

冒牌生認為，這是男女在戀愛時很常發生的問題：「分開了又想，愛了又怕；讓兩個不適合的人蹉跎太久，最後錯過了。」但他不認為言承旭做錯事，只是「給的不是林志玲要的」，如果只是一味付出自己擁有的，沒有去思考是不是另一半要的，那這一切終究是錯付了，而其他人也不過是局外人，只能獻上祝福。

▲冒牌生評林志玲和言承旭。（圖／翻攝自冒牌生IG）

冒牌生全文：

林志玲結婚了，言承旭到底做錯了什麼？

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志玲姐姐宣佈結婚，嫁給日本歌唱組合的成員。

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原本是值得祝福的事，但多年糾纏不清的緋聞男友言承旭又被拉出來。 「優柔寡斷，導致女神投入別人的懷抱。」 「沒有勇氣表達愛，現在後悔了吧！」 這些都是我的同溫層常見的話。

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然而，言承旭到底做錯了什麼？

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我覺得，他們的感情是很典型的：分開了又想，愛了又怕；讓兩個不適合的人蹉跎太久，最後錯過了。

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言承旭是個大男人，想要被照顧，想要被依靠，卻又對愛情有自己的糾結。

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或許在剛相愛的時候，林志玲（女人）願意配合，但墜馬受傷後需要被愛和照顧時，需要心中在意的人挺身而出，言承旭（男人）卻沒有做到。

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後來，漸行漸遠，有一天再相遇願意給彼此一個新機會，但沒想到在馬來西亞意外被狗仔拍到。

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林志玲原本以為言承旭會出來說話，畢竟過了那麼多年，兩個人都應該有所成長了。

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沒想到，言承旭還是選擇沈默。

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這次林志玲才發現兩個人真的不適合，不要再吃回頭草了。

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實際上，言承旭做錯了什麼？

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他沒有做錯什麼，只是他給的不是林志玲想要的。

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有個寓言故事是這樣說的。

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小白兔去河邊釣魚，但總是一無所獲。

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第一天如此，第二天還是如此，

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第三天小白兔剛到河邊，一條大魚跳出河面對小白兔大喊：「你要是再用胡蘿蔔當魚餌，我就扁死你！」 ·

你是不是也犯了跟小白兔一樣的錯誤？

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兩個人對愛情都付出了很多，為何最後沒有在一起？

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因為你給的只是自己想給的，並不是對方想要的。

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活在自己世界裡面的付出，根本沒有價值。

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這往往是兩個人分開以後才會懂的道理。

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那麼，在你的感情里愛的禮物是什麼？

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有些人認為，注入愛的辦法是爭執時先「道歉」。 有些人會用外在的東西吸引人。

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有些人會用金錢、權勢或良好的家世背景，以為只要滿足了對方的物質慾望或者虛榮心，就可以得到對方的愛。

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你有跑車，你有好工作，你有錢，你擁有一切，但或許根本不是對方想要的。

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你的情人到底想要什麼，只有真實在他身邊和他相處過的你最清楚。

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如果只知道為愛付出自己的全部，卻沒有思考過到底是不是對方要的，那麼最終一切只會錯付了。

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言承旭做錯了什麼？

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他沒有做錯什麼，只是錯過了。

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兩個人不適合，不代表有一方一定做錯了，只代表錯過了。

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人很多時候就是這樣，在愛情裡分開了又想，在一起又怕。

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而且，結婚又一定代表幸福嗎？

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不要被那種普世價值觀綁架了，想結婚就結婚，想單身就單身。

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最怕的是你騙自己，不知道自己要什麼。

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想單身，卻為了維持婚姻關係，委屈求全；想結婚，卻騙自己一個人也很好。

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這對有緣無份的戀人，大家都是局外人，只能祝福。

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祝福，志玲姐姐結婚了，要幸福啊。

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祝福，言承旭也找到一個適合他的人。

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而對我們自己，重要的是無論單身和結婚，忠於自己的心之所向，快樂就好。

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#愛要勇敢不要遺憾

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#冒牌生有話說

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本以為有一個人（志玲姐姐）可以陪我一直單身，結果卻結婚。

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單身者的感情寄託對象又少了一個