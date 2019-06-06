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擠奶親戚突闖入！老婆怕到發燒病倒　媽媽「冷冷嗆這句」…他心寒：太傷人

記者田暐瑋／綜合報導

到月子中心坐月子究竟有沒有必要？這一直是現在許多家庭討論的課題。一位37歲爸爸一開始選擇在家坐月子，沒想到卻是噩夢的開始，每天顧小孩累得半死，老婆因為擠奶塞奶不斷循環，情緒瀕臨崩潰，沒想到還有親戚三不五時闖進家裡，就連老婆的媽媽都冷冷看待，嫌他們態度差，讓他相當後悔。

一位37歲的攝影師爸爸在《叫我神隊友》中分享老婆月子經驗，一開始夫妻倆選定外送到家的月子餐，帶老婆在岳母家休養，因為擠奶時間不固定，小孩又一下要哄要換尿布，導致妻子睡眠不足，讓夫妻倆壓力很大，剛好岳父母的房間就在對面，有時他們正好要休息，老人家卻已經起床，開關門的聲響都很大，讓兩夫妻很難入眠。

▲坐月子防親戚。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲坐月子擠奶，親戚卻闖入。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

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不只如此，在月子期間有許多親戚會來家裡探視，卻不顧妻子是不是正在哺乳或擠奶，門也沒敲就衝進房間，讓妻子情緒受到影響。之後夫妻倆向父母反應，沒想到岳母卻冷冷地回了一句：「是小孩子要來適應我們家，不是我們來適應他。」讓這位爸爸傻眼說：「太傷人。」

看著妻子每天要應付親戚，無法好好休息，人變得狼狽不堪，有時候甚至因為塞奶還發燒，讓孩子爸爸非常心疼，如果跟岳父母反應，夫妻倆反而還會被嫌態度差，他身為女婿，立場也相當尷尬，就連妻子這個親生女兒出面，長輩也不能接受，一開口就是吵架，讓他直言：「如果再一次，就會住月子中心。」

▲坐月子防親戚。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲坐月子防親戚。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲坐月子卻被岳母冷回。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

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