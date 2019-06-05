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一樣是大腸癌3期！　賀一航和他「關鍵選擇」人生結局大不同

記者田暐瑋／綜合報導

賀一航3日大腸癌病逝，享壽64歲，住院僅5天就撒手人寰，其實他8年前就發現罹癌，但因為怕痛，一直不接受化療，而是用非正統療法，最後不敵病魔過世。其實大腸癌第三期的治癒率還有8成，港星林利（林立洋）同樣也是第三期患者，卻成功活了下來，關鍵全在於兩人的「選擇」大不同。

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林利某天突然發現大便中有血絲，因為平時作息正常，晚上10點就睡覺，早上5點就起來運動，一開始還以為是痔瘡，直到看見政府宣導過50歲後要接受腸道檢查的宣導，就醫後才發現罹患大腸癌第3期，2018年1月他動手術摘除腫瘤，手術相當成功，他也分享抗癌心得：「癌症不可怕，態度決定一切！」

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林立洋目睹梁家譽死狀。（圖／翻攝自林立洋微博）

▲林立洋。（圖／翻攝自林立洋微博）

同樣是罹患大腸癌三期，賀一航卻採取相反態度，8年前得知罹癌後，拒絕接受醫院積極治療，除了覺得自己的「免疫系統會調整身體狀況」外，生活習慣上也有改變，「做氣功、按摩一樣不缺」，維持良好的作息外，更把握機會和老婆出國走走，認為在醫院化療會讓心情低落，所以一直沒有接受化療。

豬哥亮在2014年確診罹患大腸癌2期，卻因為掛心工作和女兒謝金晶，沒有馬上接受治療，一度靠求神拜佛、民俗療法控制病情，直到2016年9月，因為腹水達6600c.c.、惡化成末期，才緊急住院開刀。他後來雖然配合療程，但後期仍撐不住，加上癌細胞轉移，2017年5月因為癌末、肝衰竭，病逝於台大醫院。

▲▼《我愛冰冰Show》收視慶功記者會,賀一航。（圖／記者李毓康攝）

▲賀一航。（圖／記者李毓康攝）

隨著外食比例愈來愈多，飲食習慣偏向高脂肪、低纖維及多紅肉，加上缺乏運動，導致大腸癌發生人數仍居十大癌症發生人數第一位。根據國健署癌症登記資料統計，國人平均每13個人就會有1位，終其一生會罹患大腸癌，甚至有年輕化趨勢，尤其大腸癌在早期無明顯症狀，當有解血便或大便型態改變等現象時，常為時已晚。

大腸癌初期通常無症狀，等到症狀出現時，病況往往相對複雜，也會影響生活品質。零期到一期治療5年的存活率高達8成以上，到了第三期大腸癌5年存活率則降至不到6成，因此定期癌症篩檢，可發現早期癌症並把握黃金就醫時機，目前衛生局也提供50歲至74歲民眾，每2年即可進行1次免費糞便潛血檢查服務。

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