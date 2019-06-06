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義大利麵這樣煮刮油狂瘦！　「1個烹煮關鍵」營養師認證：真的吃不胖

記者田暐瑋／綜合報導

許多人為了減肥，一聽到「澱粉」兩個字就避之唯恐不及，但其實義大利麵反而是減肥期間的好朋友。相較於米飯、麵包等加工澱粉食物，義大利麵的GI值較低，能維持血糖平衡，不易形成體脂肪，知名營養師更透露其實在義大利麵的烹飪過程中，只要調整其中一個「關鍵」，就是吃不胖的超強料理。

知名營養師謝宜芳在《媽媽好神》中分享怎麼吃義大利麵才不會胖，一般料理方式都是把麵條放入滾水中煮熟，要花將近10分鐘才會煮到熟透，謝宜芳則表示，如果要吃不胖，麵條最好是煮5分鐘就起鍋，維持麵條芯還有一點生的狀態，升糖指數才是最低的，煮到全熟就比較容易胖。但謝宜芳也強調，這個方法只適用在大人身上，小孩因為吸收率好，還是要煮到全熟比較妥當。

▲義大利麵吃法。（圖／攝自YouTube／媽媽好神）

▲義大利麵吃法。（圖／攝自YouTube／媽媽好神）

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吃義大利麵容易胖，其實主因全來自於醬汁和麵條種類，紅醬以絞肉炒散加入蒜末、蕃茄丁燉煮，是比較健康的；而白醬大都是添加鮮奶、奶油及起司，青醬則以「白醬+九層塔」製成，兩者熱量差不多，但與紅醬相比之下，熱量都偏高。現在也有天使麵、貝殼麵與通心麵等的造型麵，但直麵與造型麵相比之下，後者因為了增添口感、沾取較多的醬汁，熱量也一口口跟著吃下肚。

義大利麵（尤其是全麥義大利麵）的纖維能調節血糖、消化和免疫功能，還可以減緩對於糖的攝取，保持血糖平衡。膳食纖維能吸收水分，促進排便健康，提升消化道中的有益菌，幫助免疫系統對抗感染。此外，它還有飽足感，讓你少吃，維持健康體重，對減肥期間偶爾想吃澱粉的人，是個不錯的選擇。

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