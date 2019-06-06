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男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！　8年網紅女友摸冰屍痛哭：為什麼沒拉住你

記者田暐瑋／綜合報導

新北市新莊某摩鐵5日驚傳雙屍命案，一對24歲年輕男女開房休息4小時，不料卻雙雙暴斃。警方一開始原以為男女死者是情侶，之後才發現男子另有女友，還是知名彩妝網紅，粉絲高達20多萬，網紅女友5日晚間心碎發文：「為什麼我沒拉住你叫你陪我....」兩人交往8年，預計後年就要結婚，連日子都看好，如今卻天人永隔，悲慟內容讓人看了相當鼻酸。

網紅女友5日晚間在IG發文，仍無法接受事實的她，句句都是心碎吶喊，到醫院時摸著男友冰冷的身體，崩潰哭著要男友醒來，「如果你能醒來，我可以什麼都不要，拜託菩薩讓我犧牲些什麼，交換你的生命.... 為什麼你還是離開我了......」

▲摩鐵雙屍的男死者女友。（圖／翻攝自IG）

▲摩鐵雙屍的男死者女友發文。（圖／翻攝自IG）

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交往8年來，兩人如膠似漆，一起生活也一起經營網拍事業，今年就要開始裝潢辦公室，明年則是要開餐廳，到了後年就要結婚，網紅女友回想出事前一晚，因為心疼男友忙了太久沒有好好放鬆，就沒有阻止對方出門，想到這她非常自責：「為什麼我沒拉住你叫你陪我....」

▲摩鐵雙屍的男死者女友。（圖／翻攝自IG）

▲摩鐵雙屍的男死者女友發文崩潰。（圖／翻攝自網紅女友IG）

在知道男友過世的當下，網紅女友的世界瞬間天崩地裂，坦言一度想要輕生去陪伴男友，但她仍堅強撐住，只為了完成男友的遺願，要好好照顧家人和兩人一起打拼出來的公司，「沒有你的以後........我該怎麼辦，我不知道怎麼面對這個沒有你的家....我真的無法接受這事實......」

▲摩鐵雙屍的男死者女友。（圖／翻攝自IG）

▲摩鐵雙屍男死者曾和女友拍婚紗。（圖／翻攝自網紅女友IG）

▲摩鐵雙屍的男死者女友。（圖／翻攝自IG）

▲摩鐵雙屍男死者和女友。（圖／翻攝自網紅女友IG）

新北市新莊一家汽車旅館昨日發生離奇命案，24歲的巫姓男子和羅姓女子在5日凌晨2時多走進汽車旅館內，4個小時後，旅館員工入內檢查卻發現，兩人都已無生命跡象。這起案子疑點頗多，包含巫男與羅女之間關係、身旁散落的「不明粉末」以及是否與毒品有關等。

目前最主要有兩大疑點，第一點為，若是吸食毒品發生意外，兩個人在短短不到4小時內相繼死亡的案例相當少見，第二點為，若解讀為兩人相約服毒輕生，其親友皆表示未發現想自殺的徵兆，且兩人各有另一半，工作也穩定，似乎沒有輕生動機，但這些疑點都還有待調查。

原先現場人員初步判定兩人是情侶，但後來發現從事網拍業的巫男有穩定交往的美妝網紅女友，死亡前3天才剛PO閃照，感情似乎很穩定，而羅女則是在賣衣服，臉書上標記與一名女性友人已婚，與巫男有生意上的往來。目前也還不確定兩人為何一起在凌晨進入汽車旅館。

網紅女友全文：

為什麼這張照片成了我們最後一張合照....
接到電話的時候我完全不相信是你
甚至到現場 我都不相信一切是真的....
到醫院時我一直叫你醒來 不要丟下我
如果你能醒來 我可以什麼都不要 拜託菩薩讓我犧牲些什麼 交換你的生命....
不斷求你快醒來 我們馬上結婚......
為什麼你還是離開我了......
握著你的手 摸著你的身體好冰冷 我真的不敢相信... 每天一起起床 刷牙洗臉 吃早餐
一起忙網拍 再一起吃晚餐
甚至每天都能聊整個半夜 聊我們的未來....
我們今年要裝潢辦公室 明年要開餐廳
也算好後年是結婚的好日子了......
你說我們要生兩個小孩的.... 為什麼 到底為什麼......
半夜還開開心心要和朋友出去
跟我說叫我乖乖睡的....
昨天還規劃好出國的日期了........
這兩年我們都全心忙網拍
因為看你太久沒出去 所以沒阻止你...
為什麼我沒拉住你叫你陪我....
你很貼心的怕夏天床單會髒 怕我皮膚過敏
昨天還拿去洗... 我問你床能睡嗎
你還說可以..........
為何回訊息到一半就不回我了..... 我好想你.......沒有你我一個人該怎麼辦
你說過我爸爸走了 要陪伴我 當我的爸爸 老公 摯友.......你說過沒有你我真的沒辦法一個人生活.....
那麼好的一個人...那麼貼心又善良的人
孝順父母 愛我照顧我 連我家人你也一起照顧.... 甚至說賺錢了要開收養流浪狗的地方.... 對不起......你真的辛苦了
在一起的8年 你總是貼心細心的幫我照料的好好的.... 你辛苦了.... 你走後還跟菩薩說 我一定會沒辦法撐下去.... 你說這陣子會回來在我身邊陪著我....
要我跟你家人相依為命 說我沒辦法照顧自己 請他們照顧我....... 為何走了你還是替我著想著..... 沒有你我真的很難熬...我最重要的人 最重要的重心......
你知道我會沒心工作 還交代菩薩要我好好顧好公司...... 我們總忙著工作 為了以後能給家人好生活
你真的辛苦了.........
因為我 也連離開了都還要承受媒體 輿論...
對不起 對不起....
你離開的當下 我真的世界崩潰了
甚至說想去陪你........
你馬上跟菩薩說叫我要撐下去.......
知道你跟著菩薩走 去當天使了 你那麼善良 一定是最帥的天使.......
老公....我好想你.....
沒有你的以後........我該怎麼辦
我不知道怎麼面對這個沒有你的家....
我真的無法接受這事實......
拜託告訴我這是一場夢................

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