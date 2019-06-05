馬如龍腹痛送醫「小腸穿孔又敗血症」　命危昏迷醫院直擊曝光

記者林奕如／台北報導

80歲馬如龍去年11月被爆料全身插滿管子，但妻子沛小嵐說只是不舒服，今被爆出命危裝葉克膜續命，新光醫院公關證實。據悉，馬如龍6月1日因為腹痛進醫院，診斷出小腸穿孔，之後敗血症昏迷，3日裝葉克膜，目前狀況不穩。

▲馬如龍,沛小嵐（圖／資料照）



請繼續往下閱讀...

馬如龍上次露面是在4月80大壽，當時氣色尚佳，但沒想到身體出現狀況，他目前人在新光醫院加護病房，早上親友入內探視。公關表示，太太和兒子等家屬不願意讓外界知道病情，因此不會對外說明。病房外也增加警衛駐守，加強管控。

▲藝人馬如龍病危。（圖／記者林敬旻攝）

80歲馬如龍去年11月被爆料全身插滿管子，但妻子沛小嵐說只是不舒服，上月他外孫意外出車禍，他接到《ETtday星光雲》慰問電話聲音聽起來虛弱，之後由妻子代答不方便多說。今爆出他命危，人在台南女兒接電話，她語氣冷靜：「我前兩天有去看爸爸，他人有一點不舒服，但沒有外面寫的那樣，對這些傳聞很無言。」她說會再打電話給家裡。記者告知新光公關回應，她再度接起電話，背景聲響起掛號叫號音，她表示：「我現在正在忙，我沒有辦法回應這些事情。」對於父親病情不多說，匆匆掛上電話。

馬如龍、沛小嵐以及兒子電話不接，訊息不回。稍早，新光醫院公關證實，他人在加護病房，因狀況不好已裝上葉克膜，待問過家屬後，再看是否可安排對外說明。