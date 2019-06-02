ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓女團「當年紅遍全球」薪水曝光　3個月領這數字…網傻眼：太少

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團Crayon Pop於2012年成立，團體以一曲《Bar Bar Bar》紅遍全球，洗腦又輕快的節奏掀起歌迷爭相模仿，她們因此獲得高知名度，活動接到手軟。但她們獲得的報酬其實比想像中還少，成員Way近日被挖出接受訪問的內容，她誠實透露「第一次拿到薪水是《Bar Bar Bar》紅了以後，總共韓幣1300萬元（約台幣34萬4千元），且這是3個月的薪水，令網友心酸表示「也太少」、「出道那麼久才拿到報酬」。

▲▼ 爆紅韓女團薪水曝光！　3個月領這數字…網傻眼：怎麼活（圖／翻攝自theqoo）

▲Crayon Pop當年靠著《Bar Bar Bar》一曲爆紅。（圖／翻攝自韓網）

Crayon Pop靠著《Bar Bar Bar》一曲爆紅，但後來再無代表作，團體至今處於休團狀態，成員也紛紛開啟自己的Youtube頻道賺賺零用錢。近來，有網友挖出Way過去的發言，她被問到仍在Crayon Pop時，薪水大概能拿到多少？她坦承沒有收入時，公司大概一次會發韓幣5萬元（約台幣1300元）零用錢。

請繼續往下閱讀...

▲▼Crayon Pop（圖／翻攝自theqoo）

▼▲Crayon Pop當年紅遍全韓，3個月薪水也才35萬。（圖／翻攝自韓網）

▲▼Crayon Pop（圖／翻攝自theqoo）

當《Bar Bar Bar》推出後，她們出道1年半來才收到第一次薪水大約韓幣1300萬元（約台幣34萬4千元），但Way補充：「這是3個月的。」她自稱已經很幸運了，別的團體甚至默默無名，不斷負債最終解散，揭開演藝圈的殘酷史，她們出道1年半才領到35萬，韓女團的薪水令網友一片震驚，感嘆演藝圈工作艱辛。

推薦閱讀

《奇皇后》朱鎮模濟州島閃婚！交往5個月娶「醫界金泰希」

《奇皇后》朱鎮模濟州島閃婚！交往5個月娶「醫界金泰希」

爸太陽下站崗…救回他名次　《101》姜賢秀心碎：為何舉牌？

爸太陽下站崗…救回他名次　《101》姜賢秀心碎：為何舉牌？

《阿斯達》首集就有彩蛋　「時安」演他小時候…殘殺宋仲基爸

《阿斯達》首集就有彩蛋　「時安」演他小時候…殘殺宋仲基爸

崔民秀亂入《認哥》男星離婚現場！　記者像摩西開海替他開路

崔民秀亂入《認哥》男星離婚現場！　記者像摩西開海替他開路

粉絲逛街巧遇子瑜　「她將口罩摘下合照」暖心小細節圈粉

粉絲逛街巧遇子瑜　「她將口罩摘下合照」暖心小細節圈粉

慶典突出現「小臉韓男星」維持秩序！　粉絲激動：想巧遇

慶典突出現「小臉韓男星」維持秩序！　粉絲激動：想巧遇

姜虎東、李壽根堵住水管大吵　《姜食堂2》收視7.7%奪冠

姜虎東、李壽根堵住水管大吵　《姜食堂2》收視7.7%奪冠

WINNER姜昇潤「頸椎突出」急送醫！　行程喊卡道歉

WINNER姜昇潤「頸椎突出」急送醫！　行程喊卡道歉

2PM俊昊「脊椎重摔」倒地不動　影片外流網友嚇傻：沒死萬幸

2PM俊昊「脊椎重摔」倒地不動　影片外流網友嚇傻：沒死萬幸

GD親姐熱戀44歲男星！　對方與「雪莉前男友同名」爆10月結婚

GD親姐熱戀44歲男星！　對方與「雪莉前男友同名」爆10月結婚

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

馮提莫「近距離未P圖」流出！關美肌…真面目現形網看傻

20歲冠軍嫩模「高鐵上心臟病驟逝」　2天前才拍雜誌..消息曝光同業傻了

混血妻「上空浴室自拍」！深夜破尺度福利照　惹網噴鼻血：扣哥快回家

《玩很大》新陣容出現「綜藝大哥」！　粉絲high爆：黃隊必贏

《Voice3》分屍殺人魔真面目揭曉！演員名字登熱搜第一

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Crayon Pop, Bar Bar Bar

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. JR紀言愷拍戲太投入「手捶車窗」爆血！　手臂全是黑青
  2. 楊丞琳被問有沒有遇到⋯？　「全場安靜2秒」開懷大笑！
  3. 周杰倫監製《叱咤風雲》斥資破3億！導演苦笑：燃燒夢想
  4. 防彈寫下KPOP新歷史！　6萬人塞滿殿堂…披頭四、皇后都站過
  5. 韓女團「當年紅遍全球」薪水曝光　3個月領這數字…網傻眼：太少
  6. 楊丞琳「11首經典串燒」唱上小巨蛋！　竟有《任意門》
  7. 《如懿傳》女星與男友路邊大吵！　導火線全為「一首歌」她委屈痛哭
  8. 宥勝：對不起支持我的朋友！　因為拍1支廣告⋯隔天發生遺憾
  9. 孫盛希入圍歌后..為健身缺席慶功！結果只瘦1KG：只有胃滿意
  10. 一走出18保鑣圍住…巨星畫面曝光！　吳謹言遭批「耍大牌」揭真相

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366