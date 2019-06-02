韓女團「當年紅遍全球」薪水曝光　3個月領這數字…網傻眼：太少

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團Crayon Pop於2012年成立，團體以一曲《Bar Bar Bar》紅遍全球，洗腦又輕快的節奏掀起歌迷爭相模仿，她們因此獲得高知名度，活動接到手軟。但她們獲得的報酬其實比想像中還少，成員Way近日被挖出接受訪問的內容，她誠實透露「第一次拿到薪水是《Bar Bar Bar》紅了以後，總共韓幣1300萬元（約台幣34萬4千元），且這是3個月的薪水，令網友心酸表示「也太少」、「出道那麼久才拿到報酬」。

▲Crayon Pop當年靠著《Bar Bar Bar》一曲爆紅。（圖／翻攝自韓網）



Crayon Pop靠著《Bar Bar Bar》一曲爆紅，但後來再無代表作，團體至今處於休團狀態，成員也紛紛開啟自己的Youtube頻道賺賺零用錢。近來，有網友挖出Way過去的發言，她被問到仍在Crayon Pop時，薪水大概能拿到多少？她坦承沒有收入時，公司大概一次會發韓幣5萬元（約台幣1300元）零用錢。

請繼續往下閱讀...

▼▲Crayon Pop當年紅遍全韓，3個月薪水也才35萬。（圖／翻攝自韓網）



當《Bar Bar Bar》推出後，她們出道1年半來才收到第一次薪水大約韓幣1300萬元（約台幣34萬4千元），但Way補充：「這是3個月的。」她自稱已經很幸運了，別的團體甚至默默無名，不斷負債最終解散，揭開演藝圈的殘酷史，她們出道1年半才領到35萬，韓女團的薪水令網友一片震驚，感嘆演藝圈工作艱辛。